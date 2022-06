Si no van a legislar entonces que no cobren: AMLO por moratoria constitucional de Va por México

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, indicó que los legisladores de la coalición Va por México, no debería cobrar, luego de que anunciaran una moratoria constitucional para votar en contra de sus iniciativas de reforma.

En su conferencia matutina, AMLO retomó el tema de la moratoria constitucional que los dirigentes del PRI, PAN y PRD presentaron la semana pasada para anunciar que no apoyarán las reformas del Ejecutivo en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel indicó que los legisladores que se integren a este plan, no deberían cobrar un sueldo, debido a que no estarán realizando su trabajo, mismo por el que se votó por ellos para llegar a los puestos.

Incluso recalcó que el daño de la moratoria constitucional sólo afecta a los mexicanos, pues no se permite el avance de las reformas que permitan la transformación.

“Ahora que los legisladores del bloque conservador, que va a haber una huelga, una moratoria, que no me van a aprobar ninguna reforma constitucional, imagínense, qué legisladores ¿a quién perjudican? Al pueblo, entonces que ya no vayan si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados y de Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia”, declaró el mandatario federal.

“Porque están declarando que no van a aprobar nada, nada de lo que nosotros vamos a proponer, y resulta que el ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas, de reformas”, agregó.

Moratoria constitucional

El pasado 9 de junio, las dirigencias y legisladores de la coalición Va por México firmaron un pacto para impedir las reformas constitucionales que proponga el Ejecutivo federal en lo que resta de la 65 Legislatura, en el tema electoral y sobre la Guardia Nacional.

A diferencia de la reforma eléctrica, en la que el PRI se definió su posición en contra a unos días de que Morena dictaminara en comisiones, los tres partidos de la alianza garantizaron el blindaje a la Constitución, aún antes de que el grupo mayoritario en el Congreso pretenda convocar a un Parlamento Abierto sobre la reforma electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con la moratoria constitucional, PAN, PRI y PRD consolidan y prolongan la acción conjunta de la alianza en el Congreso, tras impedir la reforma eléctrica y participar en las elecciones del pasado 5 de junio.