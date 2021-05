Si nos pasamos el semáforo rojo en el Jetta, porque el transito nos dio el paso: AMLO por incumplir ley de Transito

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció que su vehículo tipo Jetta se pasó un semáforo rojo al salir de Palacio Nacional rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), infringiendo con las leyes de Tránsito de la CDMX.

Sin embargo AMLO justificó que una mujer tránsito que se encontraba en el crucero le había dado el paso al Jetta blanco que no era conducido por el mandatario, sino por uno de sus choferes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante La Mañanera y a casi dos semanas del incidente, Andrés Manuel reconoció, luego de que se diera a conocer el video, que se habían pasado el alto del semáforo, asegurando que él no se dio cuenta en el momento hasta que vio la noticia en redes sociales.

Leer más: Ya nos estamos recuperando: prevé AMLO crecimiento económico entre 5 y 6% en México para el 2021

En este sentido aseguró que dio “reclamo fraterno” al chofer que se disponía a llevar al mandatario al AICM para abordar un avión que lo llevaría hasta Villahermosa, Tabasco, para iniciar una gira de trabajo.

“La vez pasada le reclamé fraternamente al compañero chofer, le digo “¿qué pasó?”, porque yo no me di cuenta (…) me dijo “no, es que si estaba en rojo pero la compañera de tránsito nos dijo que pasáramos”, declaró AMLO.

El mandatario recordó que durante todo un día la noticia sobre la infracción a la ley de Tránsito había sido tenencia en México, sin embargo aclaró que su gobierno no realiza el tipo de actos que detiene el tránsito para el paso del presidente.

Agregó que él respeta los señalamientos para transitar por las calles, además de recordar que no utiliza algún tipo de seguridad especial mientras realiza sus giras por la República.

Nosotros no estamos acostumbrados a eso, yo respeto los altos, no se cierran las calles, no van guardaespaldas, voy como cualquier otra persona por la calle”, aseveró López Obrador.

Jetta se AMLO se pasa luz roja/Captura de video

AMLO se pasa semáforo rojo

El pasado 7 de mayo un video publicado a través de redes sociales mostró a AMLO a bordo de su Jetta blanco mientras se pasaban una luz roja de un semáforo a las afueras de Palacio Nacional.

Leer más: Gobierno de AMLO pedirá asesoría de Bolivia para explotación de litio en México

El video pronto se volvió vira y causó gran indignación, pues a pesar de haber realizado una infracción a la ley de Tránsito de la CDMX, no se detuvo al conductor del automóvil que es propiedad del presidente de México.