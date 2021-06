Sí nos quedamos con la Cámara de Diputados: AMLO se burla de Claudio X González

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador se burló de Claudio X González al presumir que la alianza de Morena logró ganar la mayoría simple en la Cámara de Diputados, lo necesario para aprobar el presupuesto.

AMLO presumió en la conferencia Mañanera de este 08 de junio que la coalición Juntos Haremos Historia logró ganar los votos suficientes para mantener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Reitera AMLO apoyo a Arturo Zaldívar para ampliación de mandato

Estos significa que el presidente de México no tendrá problemas para que se apruebe el presupuesto de los años que le quedan en el gobierno, es decir, podrá seguir destinando millonarios recursos a las fuerzas armadas y a programas sociales sin ser detenido.

En ese sentido, restregó el triunfo en la Cámara de Diputados a Claudio X González, quien abiertamente publicó que se debía quitar la mayoría a los seguidores de AMLO de dicho recinto legislativo.

De acuerdo a las cifras mostradas por el presidente México Andrés Manuel López Obrador, Morena logró ganar 121 distritos electorales, es decir, 121 puestos, de los 300 en disputa.

Por su parte, Partido del Trabajo ganó 32 y Partido Verde Ecologista de México ganó 31, lo que sumados a Morena -pues los tres forman la coalición Junto Haremos Historia-, reúnen 184 diputados y diputadas federales, de los 300 puestos en elección.

Sin duda se trata una mayoría absoluta, la cual es suficiente para aprobar el presupuesto de federal, no obstante, no logró ganar la mayoría calificada, en otras palabras, Morena y JHH no lograron ganar la cantidad de diputados necesarios para poder realizar cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Lo único que se requiere es el 51% para tener mayoría simple, para la aprobación del presupuesto, que es lo que más nos importa y era lo que querían los conservadores que no lográramos", declaró AMLO.

Posteriormente, recordó un tuit de Claudio X González, donde el empresario mexicano compartió la fotografía de una taza con un mensaje en contra de permitir que el presidente de México siguiera teniendo el poder sobre la Cámara de Diputados.

"Miren lo que decía Claudio X González y su organización financiada por el gobierno de Estados Unidos "O lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país", pues no pudieron y hay país para todos y de manera preferente para los pobres", se burló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Leer más: AMLO presume que Morena ganó 11 gubernaturas en elecciones

Finalmente, AMLO recalcó que los conservadores de México están en contra de que se entreguen apoyos a las personas necesitadas del país, pues lo asumen como populismo, no obstante, si se apoya a ricos empresarios, se dice que se está rescatando la economía o fomentándola.

"Ya está asegurado de que continúen las pensiones".