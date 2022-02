¡Sí o sí! FGR buscará detención de Ricardo Anaya acuda o no su audiencia

El ex líder nacional del PAN deberá comparecer ante las acusaciones en su contra por recibir presuntos sobornos de $6.8 millones de pesos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto en 2014.

No hay registros de que el político haya regresado a México desde que salió en un vuelo con destino a Texas el 4 de julio de 2021, al parecer a bordo de una aeronave privada.

La otra opción de la FGR, en caso de que el panista no acuda presencialmente a su audiencia, como el juez se lo ordenó, es busar una audiencia privada para solicitar una orden de aprehensión contra Anaya por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa .

La Fiscalía tiene dos vías para buscar el encarcelamiento del excandidato presidencial del PAN: si Anaya acude a su audiencia el 14 de febrero, se solicitará al juez la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se define si es vinculado a proceso o no.

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) buscará la detención de Ricardo Anaya por el caso Odebrecht acuda o no su audiencia ante el juez, que fue aplazada para el 14 de febrero de 2022.

Raúl Durán Periodista

