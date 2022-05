"Sí podemos ganarle a Morena en 2024": Ricardo Anaya llama a la oposición a la unidad

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya aseguró que es posible ganarle a Morena en las elecciones de 2024, por lo que llamó a la oposición a la unidad para rebasar al partido de AMLO "por la derecha" y "por la izquierda".

En un nuevo video publicado hoy 30 de mayo de 2022 en sus redes sociales, Ricardo Anaya compartió la "clave" para derrotar a Morena en las elecciones de 2024, donde se disputará la sucesión presidencial.

"La primera palabra clave es unidad, de todos los que creemos que el país no va por el camino correcto, que al paso que vamos sin duda vamos a ser (...) Lo que hay que entender es que Morena no es invencible. La clave del triunfo en 2024 es la unidad para frenar la destrucción que Morena está ocasionando", declaró Anaya sobre 2024.

Partiendo de la idea del "vehículo de la unidad", el panista afirmó que la oposición rebasará a Morena "por la derecha" y "por la izquierda".

Explicó que "rebasar por la derecha es poner orden en México" y "meter al crimen en cintura", rechazando rotundamente la estrategia contra la inseguridad del presidente López Obrador que se resume en la frase: "abrazos, no balazos". "Al carajo, pero con los abrazos", aseveró.

"Y rebasar por la derecha es también dar todas las facilidades a la inversión, invertir en infraestructura, generar empleos bien pagados", añadió el excandidato presidencial del PAN.

Ricardo Anaya también dijo que es necesario "rebasar por la izquierda" a Morena, lo que significa reconocer y hacerse cargo de "los gravísimos problemas de desigualdad y de pobreza", por lo que propuso el "Ingreso Básico Universal".

El Ingreso Básico Universal fue propuesto por el economista indio-estadounidense y ganador del Nobel de Economía en 2019, Abhijit Banerjee. Sin embargo, Anaya se limitó a señalar que los detalles de esa propuesta están en su último, donde expone las razones para implementarlo en México.

En esa línea, el panista advirtió a la oposición que no es posible ganar las elecciones de 2024 eliminando los programas sociales que actualmente otorga el gobierno de AMLO, ya que llegan al 60% de los hogares mexicanos.

"Por muchas razones quitarle a la gente los apoyos no es opción, lo que hay que hacer es ordenarlos, que la gente que lo necesita los pueda seguir recibiendo, lo que tiene que cambiar es el enfoque, ya no electoral, no clientelar, sí de apoyo para superar la pobreza y generar opciones de desarrollo", afirmó el panista.

Por último, mencionó que queda pendiente ponerse de acuerdo sobre quién será "el piloto o la pilota" del "vehículo de la unidad", es decir, quién será el candidato o candidata presidencial de la oposición para las elecciones de 2024, a lo que sin duda el propio Anaya aspira. Sin embargo, subrayó que los proyectos personales quedan en un plano secundario porque "primero va México".

"Ya tenemos un camino trazado: el vehículo se llama unidad. Del piloto o la pilota ya nos pondremos de acuerdo, pero en el entendido de que primero va México y mucho después cualquier proyecto personal", resaltó Ricardo Anaya.