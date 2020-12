Sí por México, ¿El camino de la oposición?

México.- Sí por México es un movimiento social que a través del apoyo de la sociedad civil organizada y recientemente con el respaldo de partidos políticos, como el PRI, el PAN y el PRD, busca lograr en conjunto un contrapeso real al Poder Ejecutivo, ser la oposición rumbo al 2021.

Desde su presentación oficial, el 20 de octubre, Sí por México ha recibido el registro de 562 organizaciones en todo el país, como Coparmex, Chalecos México, Alianzas por México Todos Somos Uno, Hijas de la MX, entre otros. Además, cuenta ya con 54 mil 501 personas registradas de forma individual en su página oficial.

Alejandra Morán, vocera de Sí por México, indicó en entrevista para Debate que tienen tres acciones principales con la finalidad de construir una nueva mayoría en torno al voto: promoverlo; que la gente participe en las votaciones, así como practicar causas en común, como apoyos a sectores vulnerables.

Acciones

La también representante de Chalecos México mencionó que el movimiento tiene además seis ejes que buscan para el beneficio del país, que consideró son los que más le preocupan a la gente ante el actual Gobierno federal, como la democracia plena, la seguridad y el acceso a la justicia para todos: "Queremos pugnar por vivir en un país con seguridad y con un sistema judicial óptimo", detalló.

Entre otros ejes, destacó que se encuentra el crecimiento económico para combatir la pobreza, la salud y la educación universal, un medio ambiente sano y sustentable, así como equidad y combate a la violencia contra las mujeres, "en donde no seamos victimizadas, pero sí defendidas y reconozca que existe el feminicidio y que no se menosprecie en la ´mañaneras´, por ejemplo, diciendo que no existen y que no hablemos de feminicidios para no opacar alguna acción del presidente", enfatizó la activista.

A la par, hizo hincapié en que esas seis acciones fueron aceptadas por los partidos políticos PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, aclarando que eso no significa que Sí por México vaya a formar parte de los partidos o viceversa, sino trabajar en paz, en armonía y en concordia para lograr los seis objetivos.

Cámara de Diputados

El 10 de noviembre del 2020, durante la Convención Nacional Ciudadana de Sí por México, los líderes del PAN, del PRI y del PRD firmaron una agenda de trabajo que busca construir un país más justo de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía.

Alejandra Morán indicó que la unión es particularmente entre los partidos políticos para crear la posibilidad de que puedan ocupar la mayor parte de los escaños y las curules en la Cámara de Diputados, que dé como resultado un contrapeso viable al Poder Ejecutivo: "Lo que estamos viendo es que actualmente la Cámara de Diputados sirve al Poder Ejecutivo, no es autónomo, entonces se necesita un contrapeso real", opinó.

Alianzas sin ideologías

Morán añadió que Sí por México pugna precisamente para que los partidos puedan lograr alianzas viables y factibles, independientemente de ideologías o de doctrinas que presiden cada uno de ellos, en bien de la gente, de México y del bien común: "Para poder ocupar escaños en la Cámara, recuperar algunas gubernaturas y alcaldías y exista el equilibrio de poderes, que se ha perdido desde hace dos años, con ese carro completo que se votó por el partido Morena, que ha sido tan dañino", consideró.

La activista señaló que en México existe la costumbre de que el ciudadano no participa en política, y lo que Sí por México estaría buscando es ir más allá de las agendas partidistas, más allá de las agendas personales de cada quien, es ir en busca de que exista pluralidad e inclusión, en donde todos puedan participar: "Lo que hacemos nosotros como organizaciones que formamos parte esa organización fundadora de Sí por México es eso, que la gente se active y que sepa que la vida política no debe de estar ajena del ciudadanos de a pie", reafirmó.

Reacción de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha manifestado su opinión acerca de Sí por México en sus conferencias matutinas. El pasado 12 de noviembre, justo en la conferencia que rompió récord de duración, con tres horas, el presidente se pronunció sobre el movimiento.

Opinó que Sí por México es una organización impulsada por empresarios que se oponen al cambio en la forma de gobernar, puesto que desean mantener sus privilegios: "Cuando dicen sí, es sí a la corrupción, sí a la pobreza, sí a que el Gobierno esté al servicio de una minoría rapaz, sí a qué se le dé la espalda al pueblo, sí a que el Gobierno siga siendo como era antes, un comité al servicio de unos cuantos; sí a que no paguen impuestos los de arriba, sí a que no sea delito grave la corrupción, sí al racismo, sí al clasismo, sí a la humillación al pueblo", opinó.

Ante estas y otras declaraciones del Ejecutivo, Alejandra Morán consideró que el presidente tiende a intentar dividir e intentar denostar a toda persona que no piensa como él. Agregó que es preocupante esa polarización, porque México debe estar unido, sin importar los colores o la ideología: "Nos preocupa eso, que el presidente esté más enfocado en los ataques y en las denostaciones que en gobernar bien", afirmó.

La activista fundadora de Chalecos México consideró que eso debe parar, y para ello debe existir el contrapeso, porque es peligroso seguir en un clima de división y de polarización, según dijo: "Llegó el momento de dejar eso a un lado y de comenzar un discurso pacificador, un discurso unificador de los mexicanos, porque mexicanos somos eso, somos uno nada más".

Subrayó que desde Sí por México siempre se han manejado respetuosos de la investidura presidencial, pero sin dejar de señalar los errores que consideran que se están cometiendo.

Ya desde la conferencia matutina del pasado 20 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó respecto a Sí por México. Indicó que el logotipo, el "sí", es parecido al «sí» que utilizó Pinochet, haciendo referencia sobre el golpe en contra del Gobierno chileno de Salvador Allende. En la pantalla, el presidente expuso un mensaje de Twitter donde se lee: "El grupo llamado Sí por México usa un logo muy parecido al que usó el genocida Augusto Pinochet para promoverse en el plebiscito en Chile en 1988. Esta similitud gráfica puede ser irrelevante. Pero el parecido de la ultraderecha mexicana con el pinochetismo no lo es. ¡Aguas!", cita el tuit. A lo anterior, el presidente agregó: "Puede ser coincidencia".

Consensos

"Lo que nosotros opinamos es que cualquier fuerza que surja para llegar a un objetivo en donde los beneficiados seamos los propios mexicanos debe de ser defendido y debe de ser no denostado", comentó.

Para Morán, se trata de una actitud un tanto autoritaria de parte del presidente, ante todo lo que le pueda crear un contrapeso a él.

Sí por México, de acuerdo con su vocera, no cuenta con un líder, más bien las decisiones se toman en consenso, a pesar de que grandes figuras son partícipes, como el empresario Claudio X. González y el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

Alejandra Morán negó que existan líderes o cabecilla, aunque comentó que existen grupos, sobre todo a niveles locales, que únicamente organizan el movimiento con el fin de unificarlo: "De hecho, uno de los lemas que tenemos es que el líder eres tú", explicó.

Apoyo de una nueva mayoría

Durante la Convención Nacional Ciudadana de Sí por México, un evento encabezado por integrantes de las organizaciones de Sí por México, la activista Denise Meade señaló que «los mexicanos no queremos volver al pasado, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. Estamos convencidos que la participación ciudadana es el mejor camino que tenemos para lograr el cambio que el país lleva buscando desde hace décadas».

Los firmantes por parte de los partidos políticos fueron Marko Cortés, presidente de Acción Nacional; Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional; y Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática.

Francisco Torres Landa, vocero de Sí por México, fue enfático al decir que se convocó a los diez partidos políticos con registro, y que poco a poco se dibuja una línea muy clara entre los partidos del sí y los partidos del no. «Los partidos de la ciudadanía y los partidos del presidente», dijo.

"Con los partidos del sí, hoy firmamos un compromiso: vamos a trabajar de manera conjunta para construir una nueva mayoría en el año 2021. Una mayoría compuesta por ciudadanía y partidos de oposición. A los partidos del no también les tenemos un mensaje, y les decimos: ¡con el voto llegaron, con nuestro voto se irán!", opinó.

Francisco Torres Landa, vocero de Sí por México

El Dato

Alianzas

La alianza PAN-PRI-PRD confirmó el acuerdo para competir juntos en las elecciones de Colima, y ya se perfila el acuerdo para Nayarit. El Consejo Político del PAN en Sinaloa votó a favor de que se hicieran coaliciones y alianzas con demás institutos políticos para el proceso electoral del 2021. Aunque el dirigente Juan Carlos Estrada dijo que eso no asegura una alianza con el PRI, hasta el momento.

Para entender

Crítica entre dirigentes

A través de sus redes sociales, el dirigente del Partido de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, respondió al mensaje que emitió el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, donde señaló que "lo peor del PRI y demás partidos se refugian en Morena".

"Cinismo puro @mario_delgado, para vivir del presupuesto fuiste del PRI, PRD y ahora Morena. Hoy, lo peor del PRI y todos los partidos se refugia en Morena: empezando por @lopezobrador_, @ManuelBartlett, @MBarbosaMX, @NGomezUrrutiaMX, etc.", publicó el dirigente.

Antes, Delgado Carrillo había criticado que la posible alianza política entre el PRI, el PAN y el PRD para las elecciones del 2021 nació para defender sus intereses, lo que es prueba que existe la mafia del poder. Fuente: El Universal