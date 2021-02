Si salimos adelante fue por remesas.- AMLO 

Zacatecas.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió que si no fuera por los 40 mil 600 millones de dólares que enviaron el año pasado los mexicanos que viven en Estados Unidos se habría generado aquí una crisis de consumo, y aseguró además que la economía nacional ya se encuentra en franca recuperación.

Si salimos adelante fue en buena medida por ellos (los migrantes)", dijo al inaugurar una sede de la Universidad Benito Juárez en Pino, Zacatecas.

"Si no fuese por este apoyo, hubiésemos entrado en una crisis de consumo, la gente no hubiese tenido dinero para comprar lo básico, los alimentos, y eso no sucedió, la gente tuvo recursos para comprar lo necesario, lo indispensable", agregó, si bien luego precisó que ese dinero se complementó con los programas sociales del gobierno.

López Obrador dijo que ya se han recuperado empleos, 70 mil en enero y 140 mil en febrero y que ya sólo faltan 400 mil para recuperar el millón de empleos formales que se perdieron el año pasado cuando comenzó la pandemia del Covid-19.

"Nada más en lo que son empleos formales se perdieron cerca de un millón, ya llevamos recuperados alrededor de 600 mil, ya vamos por 400 mil para estar de nuevo como antes de la pandemia, 20 millones inscritos al seguro social, yo considero que a más tardar a mediados de año ya tendremos la recuperación completa de los empleos", indicó.

El Presidente celebró el aumento en la proyección del crecimiento de la economía mexicana de la agencia Moody's, del 3.5 al 5.5 para este año.

Los especialistas, los expertos ya coinciden con nosotros de que la economía este año va a crecer 5 por ciento como mínimo, y esto es empleo y es bienestar, y vamos a seguir adelante", afirmó.