Si se hunde Julio Scherer, se hunde AMLO con él: Loret de Mola

Según Loret de Mola, la cercanía de Julio Scherer con AMLO y Claudia Sheinbaum explicaría por qué el titular de la Segob, Adán Augusto López, logró pactar con el fiscal Alejandro Gertz Manero que la FGR procesaría "a todos los abogados cercanos a Scherer, pero no a él" .

"En varias columnas recientes presenté el argumento de que si se hunde Julio Scherer, se hunde con él Andrés Manuel López Obrador. Estoy convencido de que no hay salida política posible para el Presidente de México si su exconsejero jurídico termina procesado", comentó Loret sobre AMLO y Julio Scherer.

En su columna de opinión publicada este miércoles 2 de marzo de 2022, Loret de Mola declaró que "no hay salida política" para el presidente Andrés Manuel López Obrador si Julio Scherer es procesado por la Fiscalía General de la República (FGR).

México.- El periodista Carlos Loret de Mola advirtió que si se hunde Julio Scherer, con él se hunde el presidente AMLO , ya que no sólo fue su consejero jurídico en Palacio Nacional, sino que fungió como su brazo derecho durante muchos años.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.