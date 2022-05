"Si se siente cubana, váyase a vivir a Cuba": Salinas Pliego se lanza contra Citlalli Hernández

" Yo no debo nada al @SATMX, se va a quedar con las ganas de seguir comiendo de mis impuestos . ¿Acepta irse a cuba? ya andamos haciendo cooperacha para pagar el buque. Contesteme, en su vida: Ha pagado un sueldo? Ha beneficiado a algún cliente ? Ha construido algo para México?", reiteró Salinas Pliego en otro tuit, negando su deuda millonaria con el SAT.

" Cenadora usted es de esos parásitos que jamás han hecho nada productivo , solo cobrar y vivir de los impuestos que me exige pagar, se dice comunista y mírese por favor", le respondió el empresario.

"El usurero de @RicardoBSalinas me dedica decenas de tuits, se burla de mi físico y responde con chistes sin gracia pero con mucha ignorancia y sin argumentos . Quédese con eso, lo cierto es que a mí jamás me van a dedicar un libro como este. Pd. Pague ya sus impuestos", comentó la legisladora.

La discusión entre Ricardo Salinas y Citlalli Hernández no quedó ahí, pues la senadora incluso lo exhortó a pagar sus impuestos y lo exhibió por burlarse de su físico y recurrir a chistes con "mucha ignorancia", además de exhibir el libro que la periodista Sabina Berman escribió sobre él.

" Tlayudame a entender si de verdad cree que el problema es el bloqueo y que es correcto quitarle la libertad a la gente hasta para decidir que comer... Tlayudeme a entender si usted lo considera correcto cenadora: ¿Si o no?", añadió el empresario, continuando con las burlas al físico de Hernández.

En una serie de tuits, el tercer hombre más rico de México siguió cuestionando a la morenista por escribir desde su iPhone y criticar al bloqueo económico a Cuba impuesto por Estados Unidos, el cual según Salinas Pliego no es el problema verdadero en la isla, sino "quitarle la libertad" a la población.

" Primero que nada provecho, si se siente cubana , le gustan sus aportes científicos, la garantía en acceso a la salud y educación, váyase a vivir a cuba, se ve medio farsante escribir de comunismo desde un iPhone . Ah y de ignorantes mejor ni hablamos, no me va a entender", le respondió a la senadora.

"Como ya te sientes de la oligarquía mundial, no te importa verte ignorante para difundir tus mentiras ", le espetó la morenista al multimillonario.

El pleito comenzó el lunes 9 de mayo, cuando S alinas Pliego difundió en Twitter un reportaje sobre " los estragos de un mal gobierno en Cuba " y por qué es "horrible vivir en un régimen comunista/socialista", lo que Citlalli Hernández no tardó en responder.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.