Si se tienen elementos se enjuicia y ya, a menos que se tengan los elementos, pero no los huevos: Chumel Torres

México.- El youtuber Chumel Torres, arremetió contra la consulta ciudadana del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la cual busca enjuiciar a los últimos 5 expresidentes del país y que se realizará este domingo 1 de agosto.

Chumel Torres, indicó que no es necesaria la consulta popular si es que se tiene las pruebas para llevar a los expresidentes ante la justicia mexicana, indicado que tal vez lo que no se tiene es el valor de presentar los cargos contra los exmandatarios.

Si se tienen los elementos para enjuiciar a alguien se hace y ya… a menos que se tengan los elementos, pero no los huevos”, escribió Chumel Torres en su cuenta de Twitter.

La consulta ciudadana se realizará este 1 de agosto, ejercicio democrático que ha dividido opiniones por el argumento de que la ley no se debe cuestionar, pues se debe aplicar sobre todos los mexicanos sin excepción.

Sin embargo la Constitución Mexicana establece que no se puede juzgar a un mandatario o exmandatarios en México por delitos distinto a traición a la patria.

Chumel Torres/Twitter

Morena defiende consulta

No es la primera vez que Chumel Torres se pronuncia en contra de la consulta ciudadana que costará al INE 50 millones de pesos, pues ante la defensa del ejercicio democrático de Citlali Hernández, secretaría General del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ambos personajes protagonizaron un encuentro en Twitter.

Citlali Hernández había declarado que de fracasar la consulta ciudadana por la falta de participación de los mexicanos, sería responsabilidad del INE por no haber impulsado la consulta como era necesario.

Chumel Torres contestó a la militante de Morena que no podía culpar al INE por la no participación de los mexicanos, cuando estos no estaban de acuerdo en la consulta ciudadana y que mejor se pusiera a trabajar.

Pónganse a trabajar en lugar de estar sometiendo las leyes a consulta. Den resultados, no declaraciones idiotas”, aseveró.