Si son fachos, conservadores los apoyan; AMLO hace alusión al Cártel Inmobiliario Benito Juárez

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió este lunes al proceso que se le sigue a Luis "N", exfuncionario panista que presuntamente favoreció al Cártel Inmobiliario Benito Juárez, y utilizó como ejemplo el caso del exdirector General de Jurídico y de Gobierno de esa demarcación para reiterar críticas a los habitantes de la Colonia del Valle.

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, existen indicios de que Luis “N”, a través de posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la Ley, probablemente habría logrado enriquecerse al someter a la alcaldía Benito Juárez a sus propios intereses.

Luis “N” presumiblemente realizó acciones a expensas de los habitantes de la Ciudad de México que redundaron en beneficios económicos y políticos para sus jefes inmediatos, y aparentemente para otras personas de alto nivel jerárquico, tanto de la demarcación, como del partido político en el que milita, el PAN.

Tras su detención, personal de la Fiscalía General de Justicia cateó 39 inmuebles, aparentemente relacionados con el denominado “Cartel Inmobiliario de Benito Juárez”, del que probablemente forma parte.

En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario también recordó este lunes cuando la izquierda tenía el "mejor candidato" para ganar la entonces delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, pero no pudo ante el PAN.

López Obrador señaló que el único de la izquierda que ha podido ganar en Benito Juárez es Martí Batres, actual secretario de Gobierno de la Ciudad de México, pues lleva 30 años viviendo en esa demarcación,

"Que por cierto no es fácil, porque es de los distritos más panistas de México", apuntó el tabasqueño, quien anotó que el distrito en donde el candidato del PAN obtuvo el mayor porcentaje de votos en el país, en el pasado procceso electoral, fue en Benito Juárez.

"Y es un asunto que tiene que ver con la idiosincrasia de la Colonia del Valle", subrayó el jefe del Ejecutivo. "Una vez, creo que con Martí, es con el único que se ha ganado ese distrito por el lado de la izquierda".

Mencionó que en una ocasión la izquierda estaba bien posicionada y su movimiento pensó "ahora sí ganamos la delegación Benito Juárez", solo bastaba buscar un buen candidato, y que mejor candidato que el maestro Bernardo Bátiz, apuntó.

"Católico, pero de ir a misa con su familia, todos los domingos. Un hombre íntegro, honesto, maestro universitario, expanista, diputado federal varias veces. Nada mejor, no se podía conseguir nada mejor. ¿Y qué creen? Perdimos. Y si me preguntan quién ganó, sinceramente no me acuerdo", puntualizó el tabasqueño.

"Cualquier persona gana, acaba de darse a conocer, porque podría pensarse: es que gobiernan muy bien. Acaba de darse a conocer que el abogado de esa delegación gobernada por el PAN, para dar permisos de construcción de edificios habitacionales, pedía departamentos", subrayó López Obrador.

"Nada más que eso casi no se sabe, eso se los comento a ustedes aquí, donde no nos escuchan ni nos ven, porque eso no la van a ver en la prensa, ni lo van a escuchar en la radio ni lo van a ver en la televisión".

Pero creo que hay una orden de aprehensión, o se abrió un juicio, o ya lo detuvieron, pero eso no se difunde, y aunque se difundiera, al conservadurismo no le importa eso, aseveró el mandatario.

"Pueden ser corruptos, autoritarios, pero si son conservadores, fachos, los apoyan, y entre más fachos, más", expresó el Presidente.

Cártel Inmobiliario Benito Juárez

Ayer, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el agente del Ministerio Público obtuvo de un juez de control la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Luis "N", por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

Agregó que una vez que el juzgador dio por cumplimentada la orden de aprehensión, el representante social de la Coordinación General de Investigación Territorial formuló la imputación correspondiente.

La defensa del exfuncionario solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que Luis "N" deberá permanecer en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en espera de que se defina su situación jurídica.

El 30 de julio, elementos de la Policía de Investigación aprehendieron a Luis "N", exdirector General de Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez en el período comprendido entre 2009 y 2016, por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

Dicha persona fue ubicada en inmediaciones de la Colonia Del Valle, trasladada a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, para su certificación médica, y posteriormente fue puesta a disposición del Juez que lo requirió en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.