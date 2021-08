¡Sí sueltan al jaguar lo voy a cazar! La supuesta amenaza de muerte de Eliseo Fernández contra Layda Sansore

Campeche.- A través de su cuenta oficial de Twitter, Mario Delgado, dirigente del partido político izquierdista "Morena", afirmó que Eliseo Fernández, excandidato de Movimiento Ciudadano por la gubernatura, amenazó de muerte a Layda Sansores, gobernadora electa de Campeche.

En dicha red social, el dirigente de Morena difundió un video en el que se muestra a Eliseo Fernández, advirtiendo a través de una metáfora sureña, que de dejar libre al jaguar, él saldría a cazarlo.

"Pero sí nos buscan, nos van a encontrar y me conocen, entonces, sí desatan al jaguar yo lo voy a cazar, no tengo ningún problema, hasta ahorita lo he evitado, yo he evitado salir a cazar ese jaguar, porque mi equipo está habido de salirlo a cazar", declara Eliseo Fernández en el video que difundió Mario Delgado, el cual es una parte de una entrevista que realizó al medio Milenio.

De acuerdo a la interpretación que realiza Mario Delgado de las palabras de Eliseo Fernández, excandidato a la gubernatura de Campeche, el jaguar que sería cazado sería Layda Sansores, gobernadora electa de dicho estado y militante del partido político Morena.

Actualmente, la política mexicana se encuentra dividida en diversos partidos políticos, el que más poder tiene actualmente es Morena, pues el propio presidente, fundador, es militante, así como la mayoría de miembros en la Cámara de Senadores y Diputados.

Siguiendo a Morena como principal fuerza opositora a nivel nacional se encuentra el partido político PAN, sin embargo, en algunos estados, el partido Movimiento Ciudadano ha cobrado la suficiente fuerza como para candidatear y ganar gubernaturas.

"Este es el personaje que representa a Movimiento Ciudadano en Campeche y al que tanto defiende su partido. Lo hacemos responsable a él y a su dirigencia nacional de lo que pueda provocar esta amenaza de muerte contra Layda Sansores. Nuestra lucha es pacífica", tuiteó Mario Delgado sobre la amenaza de muerte.

Cabe señalar que Mario Delgado da a conocer este lapso de la entrevista y declaración de Eliseo Fernández, luego de que se realizara un recuento de votos en Campeche, ya que el partido político Movimiento Ciudadano aseguró que había boletas falsas.

Al terminar el conteo, Delgado salió a presumir que no hubo ni una sola boleta falsa en el conteo de votos en Campeche, lo que legitima aún más el triunfo de Layda Sansores como gobernadora electa de dicho estado.