Si suma a MC, oposición cerraría ventaja de Morena de cara a elección de 2024

México.- De acuerdo a los datos del estudio realizado por Electoralia, la oposición al gobierno de la Cuarta Transformación podría tener posibilidades de arrancarle la Presidencia de la República al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero solo si a la alianza se suma Movimiento Ciudadano (MC).

Según los datos del sondeo más reciente realizado por la empresa, si la coalición Va por México, integrada por PRI-PAN-PRD postula un candidato de unidad en las elecciones presidenciales de 2024 solamente obtendrían 27% de los votos de los electores.

En tanto, si a la alianza opositora se le suma Movimiento Ciudadano, partido que ha logrado quedarse con las gubernaturas de los estados de Jalisco y Nuevo León, así como con los municipios de Guadalajara y Monterrey, podría tener hasta el 43% de los sufragios de la ciudadanía mexicana mayor de edad que salga a votar.

Por su parte, la alianza del oficialismo, integrada por Morena-PT-PVEM, en caso de que Va por México fuera solo, alcanzaría hasta 53% de las preferencias para la renovación del titular del Poder Ejecutivo Federal.

En cambio, en caso de que Movimiento Ciudadano se sume al PRI, PAN y PRD, la coalición que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional reduce su intención de voto hasta el 50%, con lo que la oposición estaría cerrando la brecha de cara a los comicios de 2024.

¿Es posible una alianza PRI-PAN-PRD-MC?

Apenas el pasado mes de junio del año en curso, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, rechazó rotundamente aliarse con Va por México en el proceso electoral federal próximo.

Entrevistado por El Universal, el también senador expuso que el partido naranja no se uniría al proyecto comandado por Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano debido a que su coalición obtuvo malos resultados en las elecciones de 2021 y 2022, por lo que aseguró que se trata de un proyecto "fracasado".

"La alianza no ha funcionado para ganar votos, la alianza no está en el gusto del electorado mexicano, a la alianza no se le entiende y todavía hoy, a pesar de que nos insistan, ahí están los números para sobre los números discutir, y no sobre pasiones o estómago", reiteró recientemente en rueda de prensa.