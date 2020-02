Si te niegan servicio médico o medicamentos denuncia: AMLO

México.- Esta mañana en El Pulso de la Salud, donde se informa el progreso de la implementación del nuevo sistema de salud en el país, se exhortó a los ciudadanos a denunciar la falta de medicamentos y la negación de servicios médicos, ya que el Gobierno garantiza ahora estos servicios.

Con el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, el Gobierno de AMLO se ha comprometido ha ofrecer servicio médico gratuito así como medicamentos gratis.

Por lo que ahora exhortan a que en cuanto se detecten irregularidades en el INSABI, se denuncie para evitar robo de medicamentos y corrupción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el INSABI estará disponible a través de Centros de Salud, Hospitales, IMSS Bienestar así como otras instituciones de Salud gubernamentales en los Estados adheridos al nuevo sistema.

Que nos ayude a identificar donde esto no ocurra, queremos saberlo en el momento oportuno, con la precisión necesaria que nos permita identificar donde no hay un servicio que nosotros estamos empeñados en garantizar y que pudiera alguien estar obstucalizando, y a veces ese alguien es simplemente una persona, y está diciendo que no hay medicamento y no lo quiere dar, y puede ser que a espaldas