Si tiene el dinero que repare el daño y busque un acuerdo: recomienda AMLO a Juan Collado

Ciudad de México.- AMLO dio la recomendación al abogado Juan Collado de, si tiene el dinero que supuestamente robó, lo regrese para remediar el daño y llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la fiscalía está en toda la disposición para atender el caso de Juan Collado, sobre todo si se trata de solucionar a través de acuerdo.

“Si él cometió un error y está demostrado, tiene ese dinero en el extranjero, que repare el daño y busque un acuerdo, eso es lo que recomendaría. Pero intentar mediante una campaña mediática defenderse, ya no es el tiempo de antes. Que sus abogados vayan a la Fiscalía, el fiscal los atendería, sobre todo a los familiares”, declaró AMLO.

El mandatario mexicano reveló que, durante el proceso de la rifa del Avión Presidencial, el abogado del acusado se acercó a él para entregar 500 mdp, sin embargo, este los negó, debido a que el asunto debe realizarse directamente con la fiscalía, no con el Gobierno Federal.

“Me mandó a decir que quería él entregar 500 millones de pesos para la compra de unos boletos del avión presidencial. A la persona que me dijo le dije no, si no es a mí a quien me tiene que dar o al Gobierno, tiene que llegar a un acuerdo con la Fiscalía de reparación de daño”, agregó el Andrés Manuel.

Niega vínculo con Scherer

Por otra parte, el mandatario federal aprovechó para desmentir la supuesta extorsión que Julio Scherer, exconsejero jurídico el presidente, hizo a Juan Collado para ayudarlo en su caso, asegurando que la razón de su renuncia fue una discrepancia con la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“No hay ningún vínculo, no tiene que ver en nada, no. Es que no había buena relación con la secretaria de Gobernación, no tenían buena relación y yo necesitaba que me ayudaran para atender asuntos de tipo político, de relación con gobernadores, incluso con el Poder Judicial, la Fiscalía, porque hay asuntos de Estado”, dijo en su conferencia matutina.