Sí tus hermanos van y declaran, yo también: Ricardo Anaya lanza reto a AMLO

México.- A través de sus redes sociales, Ricardo Anaya Cortés lanzó un mensaje y reto para el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, donde le indicaba que el acudiría al citatorio de la Fiscalía General de la República sí también lo hacían Pío y Martín, hermanos del mandatario.

Ricardo Anaya es un político de oposición al presidente de México y que fue excandidato a la presidencia en el 2018, perdiendo ante el actual ejecutivo, en los últimos meses se ha dedicado a subir videos a redes sociales con el único propósito de atacar a AMLO.

En los últimos días se ha desatado una intensa polémica alrededor de Anaya Cortés, debido a que se encuentra siendo investigado por parte de la Fiscalía General de la República por su presunta participación en el delito de lavado de dinero.

Por ello, fue llamado a acudir a declarar, no obstante, Ricardo Anaya acusó que se trataba de persecusión política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues según explicó el opositor, AMLO no quiere verlo en la boleta en el 2024.

Ante el citatorio que le entregó la FGR, Ricardo Anaya decidió abandonar el país, con el fin de permanecer en autoexilio, pues asegura que de presentarse a declarar, no importará que sea inocente, pues sería detenido de todas maneras.

Tras las múltiples declaraciones de Anaya Cortés, el presidente de México López Obrador le ha respondido que no se trata de persecución política, que la denuncia que investiga la FGR fue presentada por un antiguo compañero del partido político al que Ricardo Anaya pertenece y le indicó que sí era inocente que no se amparara, ni huyera, que acudiera a declarar.

En el video que Ricardo Anaya publicó este 25 de agosto en sus redes sociales, exhibió que le presidente de México le ha dedico 58 minutos en las últimas conferencias Mañaneras, y por ello lanzó el reto al presidente, donde afirma que acudirá a la FGR, sí también los hacen los hermanos de AMLO, Pío y Martín, quienes han sido grabados recibiendo fajos de billetes, videos sospechosos sobre los cuales las Fiscalía General de la República no ha emitido información alguna.

El queretano difundió en punto de las 07:00 horas de este miércoles un video para que el Mandatario federal lo recoja y proyecte en su mañanera.

"Tú me invitas a que me presente este jueves en el Reclusorio Norte para que me metan a la cárcel 30 años. Y me animas diciéndome que, según tú, no importa ir a la cárcel cuando eres inocente. No le he podido explicar a mi hijita de nueve años por qué el Presidente de México dice que no importa que vayas a la cárcel cuando eres inocente.

"Vamos a ver qué te parece lo siguiente: yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera", retó.

Ricardo Anaya recordó que de los hermanos del Presidente hay sendos videos recibiendo dinero en efectivo.

"Las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de (Emilio) Lozoya. Por eso no hay pruebas. O a ver: con toda confianza, Andrés Manuel, ¿no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti?", en tono mordaz, Anaya Cortés se despidió del Presidente deseándole que pasara un "buen día".