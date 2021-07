Si usáramos su analogía, la del gerente, usted y su fiscal ya estarían despedidos: PAN a AMLO

León, Guanajuato.- "Lo que usted no dice señor Presidente es que 9 de cada 10 homicidios dolosos están relacionados con el crimen organizado, con bandas del narcotráfico y son competencia del fuero federal" acusó el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato luego de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticará al gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y al fiscal Carlos Zamarripa por no dar resultados en tema de seguridad.

"Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia... No es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años, el procurador Guanajuato, sí fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido" criticó AMLO en La Mañanera de este jueves.

En respuesta, Román Cifuentes Negrete, dirigente del PAN en Guanajuato, publicó un video en sus redes sociales en donde señala que la seguridad solo se logra trabajando en equipo, aunque destacó que en específico el delito de homicidios que el mandatario Federal les criticó es una problemática que le corresponde combatir a instituciones y funcionarios de su gobierno y no del estatal.

“Si usáramos su analogía; la del gerente, usted y su fiscal, ya estarían despedidos y reprobados. Porque no se vale echarles la responsabilidad a otros de una culpa que también le corresponde en mucho a su gobierno... usted y su fiscal de la República sí son muy malos gerentes"

Señaló el representante del partido blanquiazul en Guanajuato.

Cifuentes Negrete también tachó de "narcisista" a AMLO, pues dijo "sólo le interesa tomar de referencia a Guanajuato y manipular los datos”.

El panista señaló que, aunque AMLO solo criticó la inseguridad que se vive en Guanajuato hay otros estados en que la violencia ha tomado gran fuerza, mientras que él se mantiene inactivo, escudado en su ideología pacifista de no combatir a los criminales y de dar "abrazos, no balazos".

“Bastaría decirle al presidente que efectivamente el problema de seguridad está presente en Guanajuato, pero no es exclusivo del estado, está presente en Michoacán, Veracruz, en Tamaulipas, en Chiapas, en Sinaloa, en Zacatecas, prácticamente en el todo el país”.

Señaló.

Finalmente, el dirigente del PAN en Guanajuato propuso a AMLO:

"Pongámonos a trabajar que es lo que los ciudadanos esperan y merecen. Por el bien de Guanajuato, de México, señor presidente póngase a trabajar y regrese los recursos de FORTASEG”.

Cabe recordar que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, lleva semanas mostrando interés en sostener una audiencia con el presidente de México para hablar sobre las problemáticas y necesidades de este estado, con el objetivo de realizar un trabajo en conjunto con el Gobierno Federal, sin embargo, AMLO no le ha concedido una cita.

Situación similar vive el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien en las últimas semanas se ha postrado a las afueras de Palacio Nacional a espera de ser atendido por el Presidente de México sin embargo tampoco ha obtenido respuesta.