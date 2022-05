Si va a haber una Cumbre de las Américas tienen que participar todos: pide AMLO a Joe Biden no excluir países

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que pidió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, no excluir a países en la organización de la Cumbre de las Américas que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles en el mes de junio.

Luego de su reciente llamada con Joe Biden el pasado viernes, AMLO indicó que le pidió al presidente estadounidense de excluir a mandatarios como el de Cuba, con quien mantiene diferencias diplomáticas.

“Con todo respeto le propuse al presidente Biden que si va a haber una Cumbre de las Américas tienen que participar todos los pueblos de América, que nadie debe de excluir a nadie” .

Y es que hace unos días el Gobierno de Estados Unidos afirmó que ve “poco probable” que países como Cuba, Venezuela o Nicaragua pudieran ser convocados para la Cumbre.

Ante las declaraciones, AMLO criticó que se fuera a realizar la cumbre sin la participación de todos los países que integran al continente.

"En América no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. De manera muy respetuosa, ¿cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? ¿Entonces de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite?", mencionó el mandatario federal en su conferencia matutina.

Por otra parte, dijo que será muy diferente si los gobiernos invitados rechazan la invitación, pero que nadie debe ser excluido.

AMLO acusó que grupos al interior de USA son los que se oponen porque han sacado provecho de esa política excluyente, en lo económico y político, pero que ya basta de medrar con el dolor de la gente.

"A nosotros nuestros migrantes mexicanos nos ayudan con más de 50 mil mdd al año, esto no tiene que ver con política, esto es ayuda a sus familiares, por qué negarle esa posibilidad a los cubanos que tienen a sus familias en Cuba, por qué asfixiar", cuestionó.