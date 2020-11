Si ya fui candidato y estuve ahí... sí aspiro: Rubén Rocha Mocha

Sinaloa.- Autodescrito como un hombre de familia, normalista de formación y por convicción izquierdista, Rubén Rocha Moya, senador de la república por Morena, ha competido en dos ocasiones por la gubernatura de Sinaloa y admite que aspira a ser candidato por tercera vez, pues sabe que, a diferencia de las elecciones de 1986 y 1998, hoy existen mayores posibilidades de triunfo.

En entrevista concedida a Debate, el oriundo de Batequitas, Badiraguato, admitió que, a pesar de que las distintas encuestas lo colocan a la cabeza en las preferencias electorales con miras a la elección del próximo 6 de junio, no debe pecar de soberbio, pues eso no lo dice todo, además de reconocer que al interior de su partido hay compañeros con aspiraciones legítimas a quienes estará dispuesto a apoyar en caso de no ser él el abanderado.

Rocha Moya estudió la primaria y la normal rural en un internado; ha impartido clases prácticamente en todos los niveles, desde primaria hasta posgrado desde hace 61 años; se define como un apasionado de la literatura: le gusta leer y escribir; y ha militado particularmente en la izquierda, primero en el Partido Comunista Mexicano; luego en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), que lo postuló a la gubernatura en 1986 en el Movimiento Popular Sinaloense, y después en el PRD, partido que en 1998 lo nominó a la gubernatura junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

De su etapa como estudiante, afirma que su niñez, su adolescencia y su juventud las vivió prácticamente juntas en un internado durante seis años, donde practicó algunos deportes, como basquetbol, y desde donde incursionó en la política como dirigente de todos los internados de las 29 normales rurales del país, como la de Ayotzinapa.

¿Cómo se lleva con Mario Delgado, presidente nacional de Morena?

"Muy bien. Es mi amigo. Es compañero. Lo apoyé en lo poquito que pude hacer. Él estuvo aquí con nosotros. Me habló para agradecer nuestro apoyo".

Se dice que el triunfo de Mario Delgado le dio a usted mayores posibilidades de ser el candidato de Morena al Gobierno de Sinaloa. ¿Qué decir a ello?

"Creo que la verdadera circunstancia para que alguien de nosotros sea candidato a la gubernatura tiene que ver con Sinaloa. Hay procedimientos establecidos por el partido en su estatuto, y nosotros tenemos que acatar lo dispuesto por el estatuto que habla de procedimientos para ser electos candidatos a algún puesto de elección popular.

Está el consenso, está la votación de los militantes y está la encuesta. En la mayoría de los casos el procedimiento es qué quieren los electores de la demarcación en la que tú quieres participar. Nosotros vamos a depender de qué quieren. Muy probablemente, así lo anunció Mario hace unos días.

Del 15 de noviembre al 15 de diciembre se aplicarían las encuestas para seleccionar a todos los candidatos a gobernador en los quince estados que van a tener esta elección. Qué quiero decir. Más que si te favorece fulano, es mi amigo, mi compañero, somos legisladores ambos, nos vemos seguido en la Ciudad de México (…) no lo presumo ni me quedaría presumir que eso me pudiera ayudar, lo que nos puede ayudar es qué piensan las y los sinaloenses de nosotros, y eso va a ser lo más importante".

¿Pero sí le gustaría a usted encabeza la candidatura al Gobierno de Sinaloa?

"Sí. Debo decírtelo ahora sí con mucha claridad. Ya estamos muy cerca, y aunque el proceso nuestro en Sinaloa no se ha convocado, estamos en el año electoral".

¿Por qué le gustaría gobernar Sinaloa?

"Primero, porque un sinaloense, si participa en política, debe tener la aspiración de ser gobernador del estado. Y qué te digo: he sido dos veces candidato.

En las dos veces que he sido he ido con la convicción de que era prácticamente imposible ganar la gubernatura, porque éramos fuerzas muy pequeñas. En 1986 éramos una izquierda reducida, electoralmente no teníamos una respuesta. Y en 1998, con una buena votación, pero igual lejos para poder ganar. Yo era muy consciente de eso, pero qué hacíamos como militantes de la izquierda: lo que hacíamos era aportar para que esto fuera poco a poco creciendo. Entonces, si ya fui candidato, si ya estuve ahí, estaría mal decir: ´A ver qué pasa con uno´. Hoy sí aspiro".

¿Hoy sí ve posibilidades de triunfo?

"Ahora hay mayores posibilidades, pero hay que decirlo sin soberbia alguna, que quien cree en la democracia tiene que convencerse de una cosa: de la incertidumbre. Mientras no se da la elección, no sabes. Ninguna elección es igual, y nadie puede decir qué bien vamos.

Ya me lo han dicho, que estoy encabezando las encuestas, pero eso no te lo dice todo. Hay mucho que ver. Ahora, lamentablemente hasta tienes la amenaza del Covid. No sabes si te va a dejar llegar. Hay que ser realistas, poner los pies en la tierra. Hay aspiración. Esa aspiración no es ambición, es el interés de poder servirle a Sinaloa".

¿Cómo ve la competencia al interior de Morena?

"Es una competencia muy respetable. Hay compañeros en el movimiento con muchas posibilidades de representar a Morena en la próxima contienda.

Ninguno debe descartarse. Todos los que aspiramos debemos considerarnos con igualdad de circunstancias y que la población nos diga, que haya elementos definitorios que estén sobre todo depositados en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.

Hay compañeros que saben gobernar, y lo están haciendo, son presidentes municipales, legisladores, pero no necesariamente tenemos que ser alguien en la vida pública, sino ciudadanos y ciudadanas con aspiraciones. La competencia al interior es buena, es respetable, y creo que de aquí puede salir un buen resultado".

¿Ve en esa misma posibilidad de competir al interior de Morena a Gerardo Vargas?

"Yo no lo veo en el movimiento nuestro. Yo a quien estoy viendo es al Químico Benítez, a mi compañera Imelda Castro, al licenciado Estrada Ferreiro, que son quienes han levantado la mano y que tienen ellos méritos como los pudiera tener yo. Este es el universo que yo creo que legítimamente estaríamos en la posibilidad".

Y si no es usted el abanderado, ¿apoyará a quien resulte el elegido?

"Por su puesto. Si eres demócrata, tienes que ir a ganar o a perder, pero si en este caso te gana un compañero y va a competir, estás obligado a apoyarlo, porque vamos a ayudarle a la transformación de este país al presidente Andrés Manuel López Obrador, y solo respetando las reglas, siendo muy disciplinados y no individualistas, no querer decir: ´Yo soy el mejor. ¿Por qué no me escogen?´. No. Ese individualismo no cabe aquí. Aquí lo que cabe es una aspiración legítima, y si la alcanzas, vas para adelante; pero si no, acompañas a tu compañero".

¿Cómo anticipa la elección del 2021 sin Andrés Manuel López Obrador en las boletas y tomando en cuenta el desgaste que genera el ejercicio el poder?

"Yo creo que en Sinaloa las grandes dificultades que el Gobierno de Morena está pasando las ha pasado en estos primeros dos años, planteándose transformaciones profundas que han afectado grandes intereses y privilegios, y que han levantado muros de resistencia.

Por supuesto que esto supone desgaste y no puedes lograr de inmediato el beneficio que estos cambios traen porque no los ves de la noche a la mañana.

La gente tiene que generar consciencia de cambio, y esta consciencia es para que te convenzas que tienes que esperar un poquito cuando no te llega el beneficio del cambio. Todo eso junto con la pandemia supone una crisis de salud, una crisis económica y una serie de insatisfacciones y de miedos.

Todo eso, creo, ha ocurrido, y aún con eso la población en este país sostienen la bandera del cambio".

¿Les pueden cobrar factura temas como la pandemia, la crisis económica?

"Sí. Ya nos está cobrando factura. Todos los que gobernamos, no solamente de Morena, del PRI, del PAN, a todos nos está cobrando factura, porque la gente al margen de que sepa que no es una responsabilidad directa del gobernante, con alguien se desquita, y se desquita con quien tienen la responsabilidad: empieza a elaborar y dice: ´Tú no me has dado la satisfacción que requiero´.

Todos los que estamos en la función pública, gobernando, que tenemos una responsabilidad ante la gente, tenemos un desgaste, y tenemos que pagar ciertas consecuencias. Esas ahora las estamos pagando no solamente nosotros, el resto de los partidos también.

El que quiera responsabilizar a la ciudadanía por que nos castigue, está mal. Los ciudadanos son finalmente quienes nos evalúan, y son justos, y la justicia la deben de ver para ellos, para sus familias, y en razón de eso, pues que te pasen la cuenta.

Creo que ahora tenemos un saldo positivo, y tengo ciertos elementos para creer que estos van a mejorar de aquí al día de la elección".

¿Qué debe privilegiar Morena en Sinaloa a la hora de seleccionar a sus candidatos?

"Debe buscar perfiles que estén debidamente identificados con la Cuarta Transformación, muy comprometidos, metidos en los engranes del trabajo vía la transformación del país. Ese perfil sería fundamental, un perfil de pertenencia al movimiento, inequívoco, de no traición, de no mentir y de no engañar a la gente. Estos temas son fundamentales para que se pueda tener confianza en quien los va a representar.

Y la otra es que haya capacidad, que conozcan los problemas, que haya capacidad para integrar a todos los compañeros; que sientan la cercanía, la confianza y la seguridad que van a tener a un compañero o a una compañera dirigiendo el estado y los va a incorporar al desarrollo del Gobierno".

¿Cuál cree que es su principal fortaleza?

"Conocer a Sinaloa, ser sinaloense, conocer sus problemas y sobre todo tener la absoluta convicción de que el beneficio para Sinaloa debe ser un gobernante que piense en ellos y no piense en él. El rasgo que yo destacaría de mí es la honestidad y el conocer a Sinaloa".

¿Y su debilidad?

"No creo que tenga todas las capacidades, pero esa debilidad se puede compensar con la habilidad de hacer equipo».

¿Cuál sería su principal compromiso con la ciudadanía?

"Elevar las condiciones de bienestar en las grandes franjas populares del estado. Hablemos del medio rural, buscando alternativas para su bienestar, y de las franjas populares de las grandes poblaciones, ciudades y demás. Creo que lo más importante es el bienestar, el desarrollo humano, y eso supone pensar en que la gente tenga qué comer, qué vestir y la seguridad de que se le atienda en salud.

Tienes que tener creatividad para generar la riqueza que requiere este estado, pero generarla con la idea de darle una distribución justa. Hay una serie de vocaciones en Sinaloa, desde su condición de productor primario hasta la posibilidad de conectarse con el mundo y ser un distribuidor.

Creo que la logística comercial que necesita Sinaloa sería importante para elevar los niveles de vida de los sinaloenses".

¿Con qué partido o persona no haría usted un pacto?

"Yo creo que nosotros no haríamos acuerdos ni con el PRI ni con el PAN. Eso es definitivo, porque la línea trazada justamente por este movimiento que está ahora encargado de transformar al país desde el Gobierno con un liderazgo que ha sido muy claro, luchador frente a estos partidos, que son los que finalmente se derrotaron en la contienda del 2018.

Tenemos ideologías distintas, y no podríamos entregar ni siquiera una parte de la posibilidad de cambio de Sinaloa a los adversarios".

Frases Cortas: Respuesta a preguntas sobre determinado tema

¿Protestas feministas?

Totalmente a favor de ellas.

¿Pandemia?

Combate sin tregua.

¿Legalización de la mariguana?

A favor.

¿Matrimonios igualitarios?

A favor.

¿Alianza federalista de gobernadores?

En contra de esa alianza. Es la antítesis del federalismo.

¿Extinción de fideicomisos?

A favor.

¿Disponibilidad del Fondo de Salud para Gastos Catastróficos?

A favor. El recurso que hoy se va a disponer es para eso, pero en el Insabi.

¿Andrés Manuel López Obrador?

Nuestro líder.

¿Corrupción?

Combate sin tregua.

¿Elecciones 2021?

Oportunidad de fortalecer la transformación por parte de Morena.

¿Libro de cabecera?

2018 La salida, que fue un planteamiento de Andrés Manuel para transformar al país.