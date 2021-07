Si yo gobernara Florida no hubiese demolido el edificio: critica AMLO medidas en colapso en Surfside

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arremetió contra las medidas que se han tomado por derrumbar la parte del edificio en Surfside, Florida, que no colapso pese a que no se han recuperado todos los cuerpos desaparecidos.

AMLO aseguró que de ser él el gobernador de Florida, Estados Unidos, no habría permitido que se demoliera la parte del edificio que quedó en pie, por un sentido humanista, pues primero debieron haber rescatado a los más de 120 desaparecidos en el colapso del complejo habitacional de 12 pisos.

“Si yo gobernara Florida, yo no hubiese dinamitado el edificio. Y nadie allá dice nada. No es un asunto nada más técnico es un asunto humano, ¿cómo se rescatan 25 cuerpos, pero se declaran desaparecidos 120? Y ayer se dinamita el edificio. ¿Qué, no se pudo esperar, hacer todo? Que se iba a caer ¿y por qué no lo apuntalaron?, ¿no se podía?”, sentenció el mandatario mexicano.

Regulación en la prensa

Andrés Manuel recalcó en este sentido el papel de la prensa en este tipo de tragedias, sobre todo en relación al New York Times, diario estadounidense que cuestionó el colapso de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, pero no realizo alguna publicación especial sobre la tragedia de Surfside, Florida que suma 27 muertos hasta el momento.

A mí me gustaría, con todo respeto, que se metieran (The New York Times) con un reportaje ahora que se cayó el edificio en Florida", mencionó el jefe del Federal.

AMLO aseguró que la prensa debe estar del lado de la gente y no bajo las órdenes del poder, para que su trabajo sea objetivo.

“A eso me refiero cuando hablo de que es necesaria una revisión a fondo para que el periodismo sea lo más profesional posible, lo más cercano que se pueda a la gente y lo más distante al poder, esté quien esté en el poder y sea del país que sea”, mencionó.

"Imaginen si nos pasa esto en México y la jefa de Gobierno (de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum), un gobernador y desde luego con el visto bueno del presidente, dinamitan el edificio con 120 desaparecidos. ¿Cómo estaríamos ahora aquí?", puntualizó.