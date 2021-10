"Siempre fue soberbio": exhiben los maltratos "oscuros" de Carlos Loret de Mola en Televisa

México.- Carlos Loret de Mola es uno de los periodistas más conocidos en México gracias a la labor que tuvo en Televisa, donde por varios años trabajó con la famosa conductora Marta Guzmán. Sin embargo, ella no tiene buenos recuerdos de él, pues llegó a sufrir maltratos de su parte.

En junio del año pasado Marta Guzmán reveló en entrevista para el programa de YouTube "El Mich TV" los maltratos y malas experiencias que sufrió por parte de Loret de Mola cuando trabajaron juntos en Televisa.

La conductora de televisión recuerda que cuando Loret la invitó a trabajar a su programa matutino "Primero Noticias" en Televisa se emocionó, pero con el tiempo la emoción fue sustituida con el temor, pues se convirtió en una experiencia no grata para ella.

"Trabajé con él y me parecía increíble. Me sigue pareciendo una persona muy inteligente, pero la verdad no te puedo decir que tuve un buen trato, no te puedo decir que fue una experiencia del todo grata. Yo amaba mi trabajo, iba con toda la actitud, pero empezaron a suceder cosas", relató.

Marta Guzmán recordó una ocasión en que Loret de Mola la llamó por teléfono y comenzó a regañarla a gritos sin razón, a lo que ella reaccionó con desconcierto, pidiéndole que no le hablara así, pero el periodista nunca se disculpó.

"Un día me acuerdo que yo nada más agarré el celular y me empezó a pegar de gritos. Yo venía manejando. Empezó a regañarme, ni siquiera te sé decir por qué. Eran unos gritos y unas groserías... Llegué y le dije: 'Te voy a pedir un favor, a mí no me hables así. No me gusta que me hablen así'. Nunca se disculpó y siguió hablando de una manera terrible", contó.

La conductora aseguró que llegó a sentir miedo de trabajar con Loret de Mola, pues era una persona con mucho poder, por lo que incluso "se sentía intocable" en Televisa... hasta que fue despedido, por lo que Guzmán asegura que el karma le dio su lección.

Marta cree que a Loret "le dolió muchísimo" haber sido despedido de Televisa, donde alcanzó reconocimiento nacional y consolidó su carrera. Sin embargo, asegura que él siempre tuvo una actitud muy soberbia y llegó a despedir a mucha gente, por lo que todo se le regresó.

Marta Guzmán exhibió el lado "oscuro" de Loret de Mola en Televisa. Foto: Especial

"Yo sí creo en el karma, yo sí creo que las cosas se regresan, tanto buenas como malas, porque pareciera muy importante trabajar en Televisa y para él era muy importante y que lo hayan corrido de esta empresa yo creo que le dolió muchísimo", dijo.

"Yo creo que se creyó intocable. Él despidió a un chorro de gente y ya le iba a tocar. A todos nos toca que nos despidan, siempre fue soberbio. A los que pisaste al subir te los vas a encontrar al bajar", añadió la conductora de televisión.

Cuando Carlos Loret de Mola anunció su salida de Televisa en agosto de 2019, Marta Guzmán reaccionó compartiendo un mensaje en Twitter donde dijo que el conductor no era "ningún mártir" ni mucho menos víctima de censura.

La conductora atribuyó el despido de Loret al resultado de sus propias acciones, además de llamarlo "vendido, arrastrado y misógino".

"No es ningún mártir ni le están coartando su libertad de expresión. Obtiene lo que se ha ganado por incongruente, vendido, arrastrado y no menos misógino", expresó Marta Guzmán.