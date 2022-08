Siempre he sido respetuoso con mis adversarios, nunca he criticado a esposas e hijos: AMLO

Ciudad de México.- El presidente AMLO aseguró que siempre ha sido respetuoso con sus adversarios, sobre todo con los expresidentes de México, de quienes no ha criticado siquiera a sus esposas e hijos.

Durante su conferencia matutina e este 2 de agosto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, indicó que se ha mantenido respetuoso de la vida personal de sus adversarios, destacando que no es su fuerte la venganza.

“Siempre he sido respetuoso de la vida personal de mis adversarios, siempre no me meto con sus esposas ni con sus hijos, pueden ser los más acérrimos adversarios y respeto su vida familiar", mencionó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre la matrimonio entre el expresidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, y si este fue usado como una estrategia publicitaria para llegar a ser la pareja presidencial, AMLO prefirió guardarse sus comentario, indicando que respetaba la vida privada.

"Nunca he hecho una crítica a la que fue esposa del presidente Peña, como no la he hecho de la que fue esposa o esposa del presidente Calderón, ni del presidente Fox, ni a los hijos ni nada de eso, y tampoco a los dueños de los medios de información que más nos atacan, no es mi estilo", aseveró el mandatario federal.