Siempre supimos que eran los mismos; AMLO por alianza del PRI, PAN y PRD

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró, ante la nueva alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se destaparon las máscaras, revelando que la oposición siempre ha estado unida contra su gobierno.

“Genera cierta satisfacción el tener la razón, en este caso no duele tener la razón, siempre sostuvimos de que eran lo mismo, se engañó por mucho tiempo, pero como decía Lincoln al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida, pero ya quedó al descubierto de que son lo mismo, defiende la misma política antipopular”, declaro López Obrador.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Además, AMLO aseguró que estos tres partidos siempre han estado unidos para imponer el neoliberalismo en México, el cual ha catalogado como el por mal en el país.

Andrés Manuel indicó que era muy sabido que el PRI y el PAN mantenía relaciones por intereses comunes para fortalecer su alcance en la política mexicana, sin embargo, el hecho de que ahora la alianza sea formal, lo vuelve un objeto de estudio.

Es un hecho la verdad histórica porque oficialmente se unen el PRI y el PAN, antes se daba de facto la alianza, de hecho, pero ahora es legal, formal, si es interesante, para incluso estudiosos de la ciencia política”, aseveró el jefe del Ejecutivo.

INE emite medida cautelar con AMLO

El presidente López Obrador también fue cuestionado a cerca de la medida cautelar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), en su contra, luego de hacer declaraciones contra los partidos políticos durante el proceso electoral rumbo a las elecciones de 2021.

El mandatario indicó que seguirá dando su opinión sobre la política mexicana, sobre todo cuando se trate de ataques al movimiento que encabeza (la Cuarta Transformación), y se atente contra su persona.

“Yo creo que tengo el derecho de expresarme, es el derecho de manifestación, más cuando se trata de ir en contra del proyecto que represento, inculsive en contra de mi persona y no estoy inventando nada, ellos mismos sostienen que es contra mí”, mencionó el presidente.

Dijo que presentará ante el INE una prerrogativa ante la medida cautelar, pues considera que está en juego su libertad de expresión, sin embargo sustentó que si la institución electoral fundamenta la medida cautelar, él la ejecutará conforme a la ley y evitará dar su opinión sobre los partidos políticos durante el proceso electoral.

“Ahora si me dicen que ya no debo decir nada, aunque me estén atacando, pues nada más que lo fundamenten y ya entonces me quedaría callado, estoicamente aguantando los ataques”, aseveró.