Siguen disputas para destituir a Graciela Domínguez

Culiacán, Sinaloa.- La posibilidad de que se tenga un cambio en la coordinación de la bancada morenista del Congreso local sigue latente.

La diputada Cecilia Covarrubias afirmó que hay una cerrazón por parte de Graciela Domínguez para atender las demandas y las inconformidades del grupo parlamentario, sobre todo si se trata de su renuncia a la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, reiteró que no desistirán en que se respeten y se garanticen las medidas en administración de recursos y la consulta de decisiones.

No hay que discutir

Por su parte, Graciela Domínguez expresó que no hablará sobre las cuestiones internas de Morena; es decir, no dará declaraciones que respondan a lo dicho por Cecilia Covarrubias.

Sobre los gastos de los apoyos de la bancada, la aún lideresa parlamentaria aclaró que son 264 mil pesos mensuales que se han ejercido en informes de labores, pago de asesores y demás.

Comentó que podrían acusarla de cualquier cosa, menos de corrupta o mentirosa.

Origen del conflicto de Morena

La situación conflictiva del grupo parlamentario de Morena inició el pasado 7 de noviembre, cuando catorce diputados de Morena presentaron un documento al área jurídica del Congreso, donde se informó que hubo un cambio de coordinación de bancada.

El oficio establecía que Cecilia Covarrubias era la nueva coordinadora de bancada, y por tanto la nueva presidenta de la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, minutos más tarde, cuatro diputados se retractaron de firmar tal cambio, quitándole mayoría a la decisión.

Después de ello, el grupo parlamentario de Morena ha sostenido reuniones para acordar quién se queda al frente de la bancada, pero no han tenido éxito en la conciliación. Hasta el día de ayer, Graciela Domínguez presentó un documento con trece firmas de diputados que respaldaban su liderazgo.

¿Se aferra Graciela Domínguez a la Coordinación?

Que entienda y no se aferre a la coordinación: Cecilia Covarrubias González, Diputada de Morena

Cecilia Covarrubias expresó que los diputados no se han quedado con buen sabor de boca en torno a la actitud de Graciela Domínguez para dialogar y atender las peticiones que se hacen: ”Hace falta más disposición para acceder a las peticiones mínimas que hacemos. Tengo pendiente y miedo de que de repente parezca que se está aferrando a un puesto y se sacrifique la vida de un grupo parlamentario”.

Agregó que la firma inicial de catorce diputados en contra de la coordinación de Graciela Domínguez dan prueba de que su puesto ya no es legítimo: “Hay que entender, ella es muy capaz, pero ojalá no se aferre a la coordinación, porque así parece, desde que cabildearon con cuatros compañeros que hoy están sufriendo por la decisión que los obligaron a tomar”.

No haré ese tipo de opiniones, porque no ayuda: Graciela Domínguez Nava, Diputada de Morena

La coordinadora de la bancada afirmó que, contrario a lo reclamado por el resto de los diputados, sí hay transparencia en el manejo de los recursos correspondientes a apoyos por grupo parlamentario.

Expresó que no caerá en conflicto ni provocaciones por declaraciones de otros, hasta que no se defina por mayoría su permanencia o destitución al frente de la coordinación y de la Jucopo: “No es la primera vez que hay diferencia en Morena. Si todos tenemos el compromiso de cumplir la misión de la 4T, tendremos que conciliar. No entraré a este tipo de opiniones, porque no ayuda”, manifestó.

Dijo que no hay problemas de transparencia al interior de la bancada, por lo que no pueden acusarla de ello.

Conflictos en Morena podrían afectar al Congreso de Sinaloa

Dados los conflictos en el grupo parlamentario de Morena, la estabilidad del Congreso podría afectarse y verse vulnerable, al no definirse sobre la presidencia de la Junta de Coordinación Política, expresaron los coordinadores de bancada del PAN, PRI y PT.

Se mostraron preocupados por los trabajos parlamentarios y la productividad del Legislativo, incluso, el diputado del PT, Mario González, expresó que ya se están trastocando con la dictaminación de iniciativas, pues los diputados se han ausentado en comisiones por atender los conflictos de su partido. “Debe haber la cordura política y la madurez, para que logren ellos un consenso”, dijo.

Diputados de Morena, PAN y PRI en pleno legislativo. Foto: El Debate

El legislador del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, argumentó que los diputados de Morena deben apresurar los acuerdos, antes de que el Congreso entre en crisis; sin embargo, dio a conocer que la reunión de la Junta de Coordinación Política se validó a Graciela Domínguez como presidente, mientras llegan los consensos.

Expresó que sería desafortunado que el conflicto morenista sea prolongado, pues se podría mermar la actividad parlamentaria y la imagen del Congreso.

“Tenemos preocupación porque esta inestabilidad genere un impacto en el Congreso”, mencionó.

El diputado del PAN, Jorge Villalobos, expresó que el Congreso no debe convertirse en “rehén” de Morena, o verse “secuestrado” por los conflictos de un grupo parlamentario.