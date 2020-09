Silvano Aureoles: abandonar la Conago no responde a un arranque o chantaje a AMLO

Chihuahua.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dejó claro que la determinación de 10 gobernadores de la Alianza Federalista para salirse de la Conago es una decisión responsable, que no responde a un ánimo rupturista, un arranque o un chantaje, sino a un esfuerzo para rescatar al país y evitar que se vaya al precipicio por las acciones asumidas por el gobierno federal, en uno de los momentos más críticos de la historia de México.

Estableció que la única política de austeridad que le conocen los gobernadores y munícipes a Andrés Manuel López Obrador, son los recortes que les ha aplicado sobre las participaciones federales, “porque no hemos visto ningún ajuste en los proyectos faraónicos del presidente; proyectos que parecen estar absolutamente fuera de la lógica y de las circunstancias que vive en la país”.

Y cuestionó: “¿A quién se le ocurre hacer una refinería a estas alturas del tiempo, o un aeropuerto donde no van a poder aterrizar las aeronaves comerciales; o un tren que a estas alturas de la historia lo van a mover con diesel”? En ese sentido, también criticó que el gobierno federal no se mueva ni un ápice “en los programas clientelares del gobierno, para andar repartiendo dinero en efectivo”.

Durante la conferencia en la que los gobernadores de la Alianza Federalista anunciaron su decisión para salirse de la Conago Aureoles Conejo lamentó la terrible contradicción en la que ha incurrido en gobierno federal al estar financiando proyectos faraónicos cuando –dijo- lo que se requiere es fortalecer los sistemas de salud y reactivar el empleo.

Se privilegian los proyectos que son de interés particular, porque se tienen una visión patrimonialista del poder y del presupuesto, como si el presupuesto fuera propiedad del presidente o fuera su presupuesto; es la Hacienda Pública, y en esta coyuntura, la Hacienda Pública debe distribuirse de la mejor manera para enfrentar la crisis más aguda y difícil de la historia de México, estableció Silvano Aureoles .

Incluso, remarcó, lo que en el gobierno central no dice, es que las giras de la presidencia se las cargan a las entidades. “Por eso, eso de la austeridad del centro es, literalmente, un manejo discursivo”, acotó.

Respecto a la salida de la Conago por parte de los gobernadores de la Alianza Federalista, el michoacano indicó que la crisis sanitaria, combinada con la crisis económica, los colocó en una situación para replantearse cómo se construye y se da el diálogo con el gobierno central, y con el resto de las instituciones de la República.

No en ánimo rupturista; no es un arranque, no es un chantaje. Es una decisión responsable, porque estamos obligados a defender a nuestras entidades…Consideramos que el espacio de la Conago agotó su espacio, su tarea de ser un espacio de encuentro; un espacio de diálogo, de construcción, de alternativas; un espacio de equilibrios, cosa que hoy más que nunca demanda México, demandan nuestras entidades federativas, y demanda la sociedad en general, asentó.