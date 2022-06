Silvano Aureoles no es un prófugo, hablo con él, informó Jesús Zambrano

“Y de Silvano Aureoles no sé dónde está, ni cómo vive, la verdad lo desconozco, así no le doy más vueltas”, expresó el líder perredista.

"Hemos tenido conversaciones, sí, pero no me dice, oye te estoy hablando de tal lugar (...) obviamente hemos tenido conversaciones que él propicia sobre los problemas que vive el país y la situación misma de Michoacán, sigue estando muy pendiente de la situación de acá del estado", declaró el dirigente.

Morelia, Michoacán.- Hasta el momento no se ha informado que exista alguna orden de aprehensión o comparecencia personal contra Silvano Aureoles Conejo , por lo que no se le puede considerar un prófugo , el dirigente nacional del PRD , Jesús Zambrano Grijalva , declaró al respecto.

Eliza Flores Reportera Web

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. Comencé con la fotografía durante el 2020, lo que me llevó a formar parte de un medio local llamado Changoonga.com, donde me desarrolle como fotoperiodista y participe como co conductora en la radio a través del 91.5 FM. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán.