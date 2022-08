Silvano Aureoles reaparece en evento político y revive interés por la presidencia de México

Morelia, Michoacán.- Gran revuelo ha provocado la reaparición pública del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien además ha dejado entrever que sigue firme su interés por ser un candidato a la presidencia de México en las elecciones que se realizarán en 2024.

Fue tan inesperada su asistencia al primer informe de gobierno del presidente municipal de Huandacare, Humberto González Villagómez, debido a que el ex mandatario perredista ha sido señalado por el actual gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, de haber desbancado al Estado durante su administración y haberlo entregado a los grupos del crimen organizado, hecho por lo que actualmente es investigado.

Al ser abordado por la prensa local y preguntarle por el interés que ya había mostrado meses atrás de figurar en las boletas electorales del 2024, el perredista dijo que sus planes siguen en pie, motivo por el cual se ha reunido con otros líderes políticos como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (PRD) y Ricardo Monreal (MORENA).

“Primero hay que construir la propuesta, voy a recorrer los estados de la República y en su momento claro que me interesaría el proyecto a la presidencia, pero para eso hay que esperar los tiempos”, expresó.

En dicho evento también causó polémica el que Silvano Aureoles saludara con un fuerte apretón de manos al actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, quien le respondió de igual manera y con rostro sonriente.

Ante esta aparición y las declaraciones dadas, el dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán, Reginaldo Sandoval Flores, calificó de retador a Silvano Aureoles, por lo que invitó al gobierno de Morena a apurar las investigaciones para aclarar la situación legal de quien gobernó el estado entre 2015 a 2021.

"La 4T tiene instalado como prioridad combate a la corrupción y ahí nosotros creemos que la aparición ahora de Silvano es una especie de reto y esperemos que el Gobierno del Estado, a través de sus instancias, apriete ... Que lo haga bien y que lo haga pronto, porque en la 4T no podemos simular, no podemos mentir, no podemos engañar, no podemos seguir en la lucha, solamente por ganar percepción positiva", sentenció Sandoval Flores.