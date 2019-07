Silvano Aureoles y Miguel Torruco se echan un palomazo con Let it Be

Al concluir una gira de trabajo por Michoacán, el secretario de Turismo, Miguel Torruco celebró con guitarra en mano su visita a esta entidad y unió su voz con la del gobernador Silvano Aureoles, quienes entonaron Let it Be, una canción muy famosa de la banda inglesa de Los Beatles.

El funcionario responsable del turismo nacional del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, presumió en un video las guitarras de Paracho, Michoacán, que tienen fama de ser de las mejores que se producen en México.