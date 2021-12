"Símbolo de la canción ranchera": AMLO lamenta la muerte de Vicente Fernández y envía sus condolencias

Hasta el momento, la familia de Vicente Fernández no ha dado a conocer si el cantante recibirá algún homenaje público para darle el último adiós. Mientras tanto, el cuerpo de El Rey ha sido trasladado del hospital a la funeraria donde sus seres queridos lo velarán en privado.

Desde entonces, sus fans incondicionales no dejaron de acudir a las afueras del hospital a montar guardia y desear la recuperación de su ídolo, llevándole serenatas con sus canciones más emblemáticas y pidiendo a la Virgen de Guadalupe que restaurara su salud.

"Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando. #ChenteSigueSiendoElRey", decía la publicación.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.