¡Sin censura! Pide Mario Delgado que no haya restricciones para AMLO por veda de revocación de mandato

México.- Mario Delgado, dirigente nacional de Morena hizo un llamado a los legisladores de Morena para que no impongan una veda al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que en México suele haber censura de diversos temas durante una periodo de elección popular.

Serán los nuevos senadores de Morena quienes formarán parte de la discusión sobre la ley de revocación de mandato, y a ellos lanzó el mensaje, con el fin de que de no se censure a AMLO durante sus conferencias Mañaneras.

Al participar en la reunión plenaria de la bancada, Mario Delgado dijo que, al tratarse de una revocación de mandato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene derecho a argumentar por qué debe permanecer en el poder.

"Yo creo que tiene mucho sentido que no se vete la comunicación oficial, que no se establezca una veda para la comunicación del Presidente de la República porque es una consulta popular diferente, en donde lo que se consulta es la continuidad del Gobierno en turno; por lo tanto, creo que no se le puede tapar la boca al Gobierno cuando de lo que se trata es que se defienda y diga por qué debe quedarse", argumentó.

La solicitud de Delgado la formuló pese a que la Constitución establece expresamente que durante el proceso de revocación de mandato queda prohibida la promoción y la difusión de propaganda gubernamental.

"Me parece que no debe establecerse una veda en la comunicación del Ejecutivo en el periodo de la revocación de mandato. Me parece legítimo que el Presidente de la República y todo el Poder Ejecutivo pueda defenderse y pueda decir por qué se plantea la continuidad del Gobierno", insistió.

Mario Delgado convocó a los senadores morenistas a realizar una movilización sin precedentes para ganar esta evaluación de medio término de la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Leer más: ¡Son orgullo nacional! AMLO felicita a medallistas de los Paralímpicos

Sobre la elección en Campeche, en donde la autoridad electoral ordenó un recuento de votos, el líder partidista dijo que tras este ejercicio se confirmó el triunfo de Layda Sansores, pues no se encontró ninguna boleta falsa como se había acusado.