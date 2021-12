Sin crecimiento económico, el gobierno de AMLO solo distribuirá la pobreza: Aguilar Camín

México.- El periodista Héctor Aguilar Camín aseguró que si no hay crecimiento económico en México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sólo distribuirá pobreza, advirtiendo sobre un panorama similar al que sufre Cuba en el futuro del país.

Durante su participación en la mesa de análisis Es la hora de opinar, con Leo Zuckermann, Aguilar Camín explicó que la riqueza no se puede redistribuir si la economía no registra crecimiento, criticando así la estrategia de AMLO contra la pobreza a través de sus programas sociales.

El escritor señaló que puede haber crecimiento económico sin distribución, como ya ha ocurrido por mucho tiempo en México, pero sin crecimiento la riqueza generada no se puede redistribuir. Advirtió que si el mandatario se empeña en hacerlo con la situación económica actual, lo único que termina distribuyendo es pobreza, como ha sucedido en Cuba.

"Es una verdad pura y dura: si tú no tienes crecimiento económico no puedes tener excedentes de redistribución de la riqueza, puedes tener crecimiento sin distribución, eso sí, y mucho de eso ha sucedido en nuestra sociedad, pero si tú quieres redistribuir riqueza tienes que tener crecimiento, sino no hay manera, lo que vas a acabar distribuyendo, como los cubanos, es pobreza", dijo.

Tras resaltar que el crecimiento económico "es una cosa muy complicada", Aguilar Camín citó una nota de El Financiero que indicaba que entre los salarios contractuales del país, el salario mínimo sí han subido, pero los que son más altos han perdido valor real este 2021.

Esto debido a que dichos salarios están siendo "repuestos" según la inflación en México del año pasado, que fue menor que la de este año. "Entonces los salarios contractuales están perdiendo este año como 3 o 4% de poder adquisitivo real", apuntó.

El periodista advirtió que si esta tendencia con la inflación y los salarios se mantiene, en los próximos años los salarios perderán cada vez más valor adquisitivo, por lo que aunque el salario mínimo suba la riqueza del país se estará contrayendo, aumentando la pobreza.

"Entonces si tú mantienes esta situación sin crecimiento, con inflación, dentro del año entrante los salarios contractuales van a perder otro cachito y otro cachito,

y no vas a estar repartiendo riqueza, vas a estar contrayendo la riqueza de los miembros de la sociedad, así que sin crecimiento no hay piñata, no hay distribución", subrayó.

Recientemente, la Profeco advirtió que los primeros meses de 2022 serán difíciles para los consumidores mexicanos por el incremento de la inflación, que mantendrá altos los precios de los productos.

Según datos del Inegi, durante el mes de noviembre de este año la inflación se aceleró al 7.37%, su peor nivel en 20 años, lo que ya se ha visto reflejado en alzas a productos de la canasta básica, así como en restaurantes y demás comercios.