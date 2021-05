Sin credencial no se puede votar: Aclaran Ssa e INE que en elecciones se debe mostrar la credencial

México.- Tras que la Secretaría de Gobernación (Segob) diera a conocer en un comunicado los protocolos de salud en las elecciones del 6 de junio, en los que se incluían evitar pedir la credencial de elector, la Secretaría de Salud (Ssa) corrigió la malinterpretación, aclarando que los votantes sí deberán mostrar su identificación pero no entregarla como se acostumbra hacer.

En la reunión virtual encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la que estuvieron presentes los gobernadores, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, informó sobre las medidas sanitarias que se tomarían durante la jornada del 6 de junio.

En este sentido, una de las que más llamó la atención fue la de evitar "solicitar la credencia de elector", lo que rápidamente fue recuperado por los medios de comunicación nacionales al malinterpretarse al creer que no sería necesario llevar el plástico a las urnas.

Aclara INE que sí se deberá mostrar la credencial de elector en las casillas en las elecciones del 6 de junio/ Fuente: Twitter @INEMexico

No obstante, esa información apareció en el primer comunicado difundido por la dependencia gubernamental, después se subió otro en el funcionario explica que no se trata de no llevar la credencial, sino de que ya no se dará a los funcionarios de casilla para que la revisen.

Puntualizó que, antes de la pandemia de Covid-19, los ciudadanos estaban acostumbrados a entregar la identificación para que esta fuera rápidamente analizada para posteriormente ser devuelta, sin embargo, con la emergencia sanitaria únicamente se pedirá que se muestre para que se pueda identificar al elector.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró a través de su cuenta oficial de Twitter que sin credencial de elector no se podrá emitir el voto en las urnas, por lo que enfatizó que todos los ciudadanos tendrán que mostrar su credencial.

Asimismo, se precisó que los protocolos por la pandemia de Covid-19 los elaboró el propio INE, mismos de los que están enterados las autoridades de Salud correspondientes.