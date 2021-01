Sin cubrebocas ni sana distancia captan a López-Gatell en playa nudista

México.- Una nueva polémica nació en las redes sociales durante el domingo de este 3 de diciembre, pues comenzaron a circular una serie de fotografías en las cuales se ve al Subsecretario de Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez en un restaurante ubicado en la playa.

Lo que indignó a los internautas no fue el lugar, ni que estuviera disfrutando de días libres mientras todos los demás trabajan sin parar, mucho menos que aparentemente estaba ebrio, pues es su vida privada, sino que no portaba cubrebocas y no respetaba la sana distancia estando con otras personas.

Las imágenes, según Quadrantin San Luis Potosí fueron captadas en el interior del restaurante El Alquimista Zipolite, ubicado en la playa nudista de Zipolite, Oaxaca, en compañía de por lo menos una mujer.

En las fotografías se ve a López-Gatell portar una playera amarilla y una sonrisa de oreja a oreja, que delata lo bien que la pasa con su compañía, una mujer que aunque aparece de espaldas, aparenta tener por lo menos 30 o 35 años.

Ella lleva un vestido color hueso con escote en la parte trasera, unos grandes lentes para sol, aretes sencillos y también deja ver su comodidad por el momento que vive con el subsecretario de salud.

Recordemos que en días pasados López-Gatell fue duramente critado tras ser visto en un vuelo comercial con destino a Huatulco, Oaxaca, sin llevar cubrebocas. Esto inició un debate promovido por distintas figuras de redes sociales, como la senadora Lilly Téllez

Esta última hizo una fuerte publicación en la que se cuestionó si el funcionario experto en epidemiología se había vacunado contra el covid-19 en secreto, pues se dejó ver muy tranquilo sin tapabocas en media pandemia.

Además, la legisladora que dejó Morena para sumarse al PAN consideró que López-Gatell, de no estar protegido contra el virus, es un psicópata, pues a pesar de repetir una y otra vez que los mexicanos debemos cuidarnos en medio de una situación tan complicada, él no sigue las recomendaciones que emite todos los días.

