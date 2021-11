"Sin excusas": urge AMLO a Ssa e Insabi a terminar con desabasto de medicamentos

Colima.- Desde el estado de Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los titulares de la Secretaría de Salud (Ssa) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) a que, sin excusas, acaben con el problema de desabasto de medicinas en México.

Lo anterior después de la problemática generada luego de que el gobierno de la Cuarta Transformación decidiera a acabar con el "monopolio" que tenían algunas farmacéuticas que surtían los fármacos a las dependencias del gobierno, lo que ocasionó desabasto de los mismos, sobre todo aquellos para atender a pacientes oncológicos.

En la presentación del Plan de Apoyo a Colima, el presidente López Obrador sentenció que ya es hora de terminar con el problema de carencia de medicamentos que se arrastra desde hace más de dos años.

En este sentido, refiriéndose a Jorge Alcocer Varela, de la Ssa, y a Juan Ferrer, del Insabi, refirió que no quiere escuchar que faltan medicamentos y que, para ello, no quiere "excusas de ningún tipo".

“Ya tenemos que acabar de resolver el problema de desabasto de medicamentos, esto es para Juan Ferrer y el doctor Alcocer, no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos, si no hay medicamentos para atender a enfermos”, sostuvo el mandatario.

Enfatizó que hasta que no se abastezca de medicamentos, incluso, los más difíciles de adquirir, su gobierno no podrá estar tranquilo, por lo que urgió a las autoridades de salud a dar solución a ello.

López Obrador recordó que gracias a que ya no se permite que solo unas cuentas compañías acaparen todo el mercado farmacéutico donde el gobierno adquiere los insumos médicos, hay mayor posibilidad de lograr las metas de compra de medicamentos.

"Ya no hay excusa, además, ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno, ni siquiera laboratorios, empresas intermediarias, distribuidoras, vinculadas a políticos corruptos”, refirió.

Los exhortos del jefe del Ejecutivo Federal se dan dos semanas después de que Jorge Alcocer reconociera que, a pesar de que en diversas ocasiones se ha afirmado lo contrario, en México aún persiste el desabasto de medicamentos oncológicos.