"Sin impedimento legal para registrar Lexie AC": IEEPCO

Oaxaca.- Guadalupe Díaz Pantoja, presidenta de la organización Lexie que busca el registro como Partido de Mujeres Revolucionarias de Oaxaca, rechazó supuestos vínculos de su familia con el crimen organizado.

En un video que difundió en sus redes sociales en el que afirmó no ser narcotraficante y deslindó a su padre Jesús Díaz Parada, hermano de Pedro Díaz Parada, considerado como el líder del Cártel de Oaxaca, de cualquier actividad ilícita y aseguró que los señalamientos se deben a una estrategia para detener su proyecto político.

De acuerdo con información de El Universal, tuvo una conversación vía telefónica con Guadalupe Díaz, en la que al final de la entrevista dijo que no autorizaba que se publicaran sus declaraciones, aunque reiteradamente afirmó que procedería jurídicamente contra este diario.

El Gran Diario de México dio a conocer que Guadalupe Díaz Pantoja es familiar del fundador del Cártel de Oaxaca y que logró extender su influencia de organización criminal a siete estados del país, y que ahora busca, a través de la asociación civil Lexie, registrar el Partido de Mujeres Revolucionarias de Oaxaca.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) informó que hasta el momento no existe ningún impedimento legal para que la organización Lexie AC se convierta en una agrupación política.

A lo largo de 12 minutos, Guadalupe Díaz Pantoja realizó una defensa de su padre, Eugenio Jesús Díaz Parada. Aseguró que no es ningún narcotraficante y que ha sido un excelente padre y alguien a quien admira.

“Quiero decirles que sí soy hija de Jesús Díaz Parada, que Jesús Díaz Parada no es un narcotraficante. Tengo 38 años y jamás en mi vida ha hecho algo ilícito. Ha sido un excelente padre y mejor papá no me pudo tocar. Es un hombre amoroso, trabajador, súper inteligente, un padre que admiro y un padre generoso”, comentó.

La presidenta de Lexie acusó al titular del Secretariado Ejecutivo Estatal del Sistema de Seguridad Pública de Oaxaca, Manuel Vera Salinas, de pagar por la noticia en que se vincula a su familia con la delincuencia organizada por sus pretensiones de parar su proyecto de partido político, presuntamente por órdenes del ex gobernador José Murat Casab.

Vera Salinas fue prófugo de la justicia luego de que se le encontró un equipo de espionaje en Cancún, Quintana Roo, en abril de 2010. En 2006 se desempeñó como director general de Seguridad Pública en Oaxaca y fue señalado por organismos civiles y del movimiento magisterial de ser uno de los principales operadores de las llamadas “caravanas de la muerte” que operaron durante el conflicto de ese año.

Guadalupe Díaz Pantoja, al micrófono al anunciar el partido.

“Me entrevisté con alguien de quien no quiero decir su nombre, pero empieza con Manuel y termina con Vera Salinas. Él me dijo que no podía hacer este proyecto porque mi apellido nació manchado y yo, como Lupita Díaz Pantoja, no podía hacer nada, que mejor desistiera porque no me iban a dejar pasar”.

Guadalupe Díaz denunció también que sus oficinas fueron asaltadas y robaron equipos de cómputo, documentos y sellos de su organización. También dijo que fue amenazada por la delincuencia organizada en la Central de Abastos por desistirse a realizar las actividades que le pidieron hacer y por lo que tuvo que estar fuera de Oaxaca por tres años.

“Ustedes líderes del mercado, me conocen, apóyenme. Saben que me salí del mercado porque no accedí a hacer lo que quería la delincuencia organizada y también me amenazaron de muerte y me tuve que ir de Oaxaca tres años.

“A todos los que están haciendo daño, no me meto en sus negocios ilícitos, tienen la plaza libre, no soy narcotraficante, para qué me atacan”, dijo tras solicitar ayuda para que su video se difunda en las redes sociales.

Rechaza líder de la Asociación Lexie ser hija de un narco. Foto: El Universal

En 2013, tres hermanos de Guadalupe Díaz Pantoja: Luis, Mario y Abraham, fueron aprehendidos por la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) por supuestas actividades relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Luis Díaz Pantoja era en ese momento diputado local electo por el Partido Nueva Alianza (Panal), pero fue detenido antes que tomara protesta y pudiera tener fuero.

No le sorprendería que la encarcelen. “No les sorprenda que mañana me metan a la cárcel, porque cuando no tienes delito el Estado implacable te lo arma, me queda claro, lo he vivido en carne propia”, manifestó, tras decir que no duda que pretendan asesinarla.

La consejera y presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes del IEEPCO, Elizabeth Bautista Velasco, informó que ni la organización Lexie AC ni sus integrantes tienen restricciones para ejercer sus derechos y convertirse en partido político.

Hasta el momento, dijo que la asociación ha cubierto las dos primeras fases de entrega de requisitos establecidos por la Ley General de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales.

Señaló que está en la tercera etapa que corresponde a la dictaminación por parte de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes, para posteriormente subirse al Consejo General del IEEPCO para ser votado.

Imagen Ilustrativa. Foto: El Universal

La fecha límite para que el órgano electoral apruebe o no la conformación del Partido de Mujeres Revolucionarias es el 15 de septiembre próximo.

“De acuerdo con la Constitución, se suspende la ciudadanía cuando tienen un procedimiento penal o tienen una condición que les impida ejercer sus derechos.

“El INE se encarga de la lista nominal y mientras aparezcamos significa que no tenemos ninguna restricción en nuestras garantías. Nosotros no hacemos indagaciones penales, porque no somos la autoridad competente y tampoco podemos prejuzgar, pero sí debemos cuidar que se cumpla con el marco legal y apegarnos a la norma”, declaró Bautista Velasco.

