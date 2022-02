Sin la CFE no todos los mexicanos podrían pagar la luz: AMLO

México.- AMLO aseguró que sin la CFE muchos mexicanos no podrían pagar la luz, pues esta subiría de precio a conveniencia de las empresas privadas que solo están interesadas en el lucro.

En la conferencia Mañanera del 08 de febrero del 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Comisión Federal de Electricidad ayuda a mantener a bajo costo la energía eléctrica.

Como ejemplo puso a España, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones, pues en dicho país existe una crisis debido a que los precios de la energía eléctrica aumentaron desproporcionadamente ya que la generación y distribución se encuentra a cargo de empresas privadas, las cuales también participan en el mercado eléctrico de México, entre ellas Repsol.

“La Comisión Federal de Electricidad es la que garantiza que no aumenten los precios de manera excesiva, que no nos pase lo que sucede en España, en otras partes, donde las privadas se sirven con la cuchara grande y lo que les importa nada más es el negocio, la ganancia, el lucro”, argumentó AMLO en defensa de la CFE.

Posteriormente fue cuando aseguró que sin la CFE muchos mexicanos no podrían pagar la energía eléctrica que consumen, pues los precios ya no podrían ser controlados por la empresa pública ni por el gobierno.

“La Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, si no tenemos la Comisión Federal de Electricidad entonces no todos podrían pagar la luz y ahora en nuestro país, hasta en las comunidades más apartadas, tienen luz y lo que pagan es justo” defendió AMLO.

Por otra parte, el presidente de México López Obrador aseguró que se encuentra decidido a aumentar la producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables, en especial con la utilización de las presas.

“A nosotros nos importa mucho utilizar el agua, utilizar el sol, el viento, y hay facilidades para la inversión, lo único es que queremos al mismo tiempo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque es la que despacha la energía a los consumidores domésticos”, añadió AMLO sobre el futuro de la producción de energías limpias en México.

AMLO asegura tener plan de contingencia energía eléctrica por heladas en Estados Unidos

Luego de que el año 2021 se registró un aumento excesivo en el precio del gas para la producción de energía eléctrica, México se quedó sin generación ni distribución de energía durante varios días en la zona norte del país.

Este evento fue causado debido a que por las bajas temperaturas que se registraron en Texas, Estados Unidos, se congelaron los gasoductos por donde se transporta el gas. Esto también causó que las empresas privadas se salieran de la red y dejaran de producir energía.

Tras ello, en cuestión de días la CFE logró restablecer el servicio utilizando plantas que habían quedado en el olvido.

Por su parte, AMLO aseguró que México cuenta con un plan de contingencia para la producción de energía eléctrica en caso de que se vuelva a presentar el mismo problema en Texas, Estados Unidos.

“Ahora con el frío, con las bajas temperaturas, estámos preparados con un plan, para que no pasara lo de la vez pasada en Texas, que no se afectará en el norte, y ahí está el plan, pero no tendríamos ningún problema para que no nos faltara la luz, para que no falte la energía eléctrica”, presumió AMLO.

Finalmente, el presidente mexicano no precisó cuál era el plan de contingencia para la producción y distribución de energía eléctrica en México en caso de que ocurriera el congelamiento de gasoductos en Estados Unidos.