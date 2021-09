¡Sin la Conquista no tendrías tu nombre! El mensaje de José María Aznar a AMLO sobre el perdón y el orgullo de España

México.- José María Aznar López, expresidente de España defendió su orgullo de ser español, afirmó que sin la Conquista AMLO no tendría su nombre y que no engrosaría las filas de los que piden perdón.

El papel histórico de España, es para el expresidente Aznar un motivo de orgullo, pero no para pedir perdón. "En esta época en la que se pide perdón por todo yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón, no lo voy a hacer (...) Por defender la importancia histórica de la nación española, la historia de España -con sus claros y con sus oscuros, con sus aciertos y con sus errores- estoy dispuesto a sentirme muy orgulloso, pero no voy a pedir perdón".

Estas declaraciones del expresidente de España sobre AMLO, fueron realizadas durante una reunión del Partido Popular, principal partido conservador de España.

"Doscientos años del aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted todas las cosas y dice que España tiene que pedir perdón: '¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por los aztecas; Manuel por parte de los mayas; López es una mezcla", ironizó el expresidente de español José María Aznar en contra de AMLO.

Cabe señalar que en días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó soberbio a España, debido a que rechazaron su petición para ofrecer disculpas por el exterminio de pueblos indígenas que realizaron durante la Conquista.

Según Aznar, "el nuevo comunismo de allí (Latinoamérica) se llama indigenismo" y advirtió de que "solo puede ir contra España, no contra Estados Unidos". Agregó que los indígenas fueron "protegidos" por las leyes españolas de Indias.

"La hispanidad nos tiene que enorgullecer a pesar de esa leyenda negra de la cultura de la cancelación, de esa estupidez actual con el revisionismo histórico", indicó, a su vez, el presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado.

España es, aseguró, "después de Grecia y Roma la nación más importante de la historia en cuanto a la contribución a todos los demás países".

Leer más: El regreso del dedazo: reprocha Dresser sobre foto de AMLO con Sheinbaum

Aznar y Casado se expresaron así después de la carta enviada recientemente por el papa Francisco al presidente de México en el contexto del bicentenario de su independencia, en la que reconoció y pidió perdón por "errores" de la Iglesia católica.

Mario Delgado responde a José María Aznar: No podemos esperar nada de ti

A través de su cuenta oficial de Twitter, el dirigente del partido político Morena, fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió al expresidente José María Aznar López, señalándo que no se podía esperar nada de él.

En su tuit, el político mexicano recordó que Aznar López apoyó abiertamente al expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, político conservador y actual opositor al gobierno de AMLO.

"Aznar, un instigador de guerra que apoyó abiertamente a Calderón dice que él no pedirá perdón por la invasión de España; pero negar la historia no la borra. Si no pidió perdón al pueblo español por la corrupción y su mal gobierno, no podemos esperar nada de él", tuiteó Mario Delgado ante las palabras del expresidente español.

Con información de EFE.