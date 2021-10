Sin los espermas europeos no habrías nacido: Diego Fernández de Cevallos se lanza contra AMLO

¡Meh, meh! Los ciudadanos no son borregos: AMLO se viraliza por imitar a los animales

"Y ahora me cambia usted todas las cosas y dice que España tiene que pedir perdón. '¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por los aztecas, Manuel por parte de los mayas y López es una mezcla", ironizó en un evento del conservador Partido Popular.

En ese contexto, hace algunas semanas el expresidente español José María Aznar respondió a AMLO que no engrosaría las filas de los que piden perdón y le recordó al presidente mexicano que no tendría su nombre sin la Conquista.

También hubo internautas que le recordaron al panista que la Conquista estuvo marcada por saqueos, abusos sexuales y genocidios, por lo que no hay motivo para ignorar y no condenar las atrocidades perpetradas hace 500 años.

Otros, en cambio, le recordaron a Diego Fernández que no todos los mexicanos descienden de españoles, sino que una gran parte de la población es indígena y también hay descendientes de africanos, como es el caso de los afromexicanos.

"Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos “fuimos conquistados”, porque sin los espermas europeos de hace 500 años, no habrían nacido . TARTUFO, además, desciende de un abuelo ESPAÑOL", escribió.

México.- El panista Diego Fernández de Cevallos retomó las polémicas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) contra España por la Conquista para recordarle que "sin los espermas europeos" no habría nacido.

