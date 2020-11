Sin maíz no hay país; Andrés Manuel López Obrador hace llamado para no aumentar el precio de la tortilla

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMMLO), hizo un llamado a los campesino y productores de harina de maíz para no aumentar los precios es sus productos que deriven a una alza en el costo de la tortilla en el país, alimento fundamental en la dieta mexicana.

Así, pidió a los productores ayuda para no aumentar los precios de la tortilla mientras México se sigue recuperando de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2.

Pedirle a los productores de harina de maíz, a la dos empresas que distribuyen la harina que nos ayuden para que no haya aumento, yo estoy seguro que vamos a contar son su apoyo”, aseveró el mandatario.

AMLO refrendó que su gobierno ha trabajado para mantener el precio en los combustibles, destacando que tanto el precio de la gasolina como del diesel no ha registrado aumentos considerables desde que hizo posesión de la presidencia del país.

Dada la circunstancia por la que estamos atravesando, por la pandemia, además el esfuerzo que estamos haciendo, porque no están aumentando los energéticos, no está aumentando el diesel, no está aumentando la gasolina, todos estamos ayudando”, declaró López Obrador.

Por ello AMLO pidió a los productores de maíz a detener el aumento en el precio de la tortilla, asegurando que no se trataba de una orden o decreto por parte del Gobierno Federal, sino de una solicitud que debe ser atendida para no afectar la economía familiar de los mexicanos.

Sin maíz, no hay país, la tortilla es todo, entonces que nos ayuden”, pidió AMLO a los involucrados en la producción de tortillas.

Profeco reporta leve aumento en la tortilla

Por su parte, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó durante La Mañanera que en lo que va del año el precio de la tortilla en México ha aumentado en un 1.3 por ciento acumulado en las tortillerías, mientras que en las tiendas de autoservicios de 0.9 por ciento en lo que va del 2020.

Sheffield indicó que en conjunto con la Secretaría de Economía (SE), se realizan reuniones continuas con el sector agrícola, específicamente con los productores de maíz, para evitar que haya aumentos considerables en los insumos para elaborar tortillas.

Ricardo Sheffiled, procurador del Consumidor/Segob

El procurador del Consumidor reiteró lo dicho por el presidente respecto al precio de los combustibles en México y profundizó diciendo que no hubo aumento por parte de los productores de maíz en Sinaloa y en los estados del Bajío, asimismo en Jalisco.

Además indicó que por el contrario, este año se registró un decremento en el precio del maíz respecto al año anterior.

“Si no ha subido el maíz, si no han subido los energéticos, si no han subido otros insumos, pues no habría motivo para subir la harina de maíz nixtamalizada ni la tortilla, algunas hablan de que quieren prever los aumentos del próximo año, pues que no le hagan al pitoniso y mejor que sean solidarios con todos nosotros como consumidores y hagan caso al llamado del señor Presidente”, finalizó Ricardo Sheffield.