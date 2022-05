"Sin mí no ganan": Brozo exhibe la disputa entre Noroña y los candidatos de AMLO

El payaso Brozo expresó que la idea de AMLO de destapar candidatos a dos años de las elecciones "no es síntoma de que las osas estén bien", sino que evidencia que ante la falta de logros que presumir, sólo queda hacer campaña, " lo único que saben hacer más o menos bien", añadió.

Aunque la lista de candidatos era más amplia entonces, contemplando no sólo a Sheinbaum y Ebrard, sino incluso a Tatiana Clouthier, Juan Ramón de la Fuente, Rocío Nahle y Esteban Moctezuma, AMLO aseguró que cualquiera de ellos era "garantía" de la victoria para que su proyecto de la 4T quedara en buenas manos, pero Brozo advirtió que las cosas han cambiado mucho desde entonces.

"Es por ello que la idea de llegar fortalecidos de cara al 2024 se está volviendo un festival de tropiezos , de pifias, y por qué no decirlo en inglés, cagad#s varias, donde cada corcholata muestra sus debilidades ante un país que nomás no ve en ellos candidatos viables, sino burdas imitaciones piratas del triunfador de la elección de 2018 ", dijo Brozo sobre los candidatos de AMLO para 2024 .

"¿Cómo estará de jodido el Estado corcholatero, que mientras el presidente dice: 'yo soy el Estado y les vamos a dar una paliza', el diputado Fernández Noroña manda el mensaje de: 'sin mí no ganan '? Ese es el nivel, ese es el rasero, de ese tamaño es la cuestión y lo vamos a ver en las próximas elecciones para gobernados", expresó el comediante.

Brozo cuestionó qué tan crítico debe estar el panorama para la 4T para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se autodeclare como el "Estado" que dará una "paliza" a la oposición, mientras que el diputado del PT afirma que Morena y sus aliados no podrían ganar las elecciones presidenciales sin él.

México.- El payaso Brozo exhibió la disputa entre el diputado Gerardo Fernández Noroña y los candidatos de AMLO para las elecciones de 2024, Claudia Sheinbaum y Marcelo Eberard, luego de que el legislador del PT declaró que sin él la 4T no puede ganar.

Raúl Durán Periodista

