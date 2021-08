¡Sin pelos en la lengua! AMLO exhibirá al que está en contra de resolver los conflictos de la mina en Cosalá, Sinaloa

México.- Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en La Mañanera de hoy 18 de agosto, anunció que invitaría a los líderes sindicales de los trabajadores de la Mina San Rafael en Cosalá, Sinaloa, para interceder y llegar a un acuerdo para que la mina se reabra.

"Cuando se expulsó a Napoleón Gómez Urrutia, se le mandó al exilio, los que lo expulsaron apoyaron a otro dirigente, al señor Pavón que había estado antes con Napoleón, esa es la historia en general", explicó el presidente sobre la disputa de dos sindicatos, uno encabezado por el senador Gómez Urrutíi y el otro por Carlos Pavón Campos, secretario del sindicato.

"Regresa Napoleón, tiene el sindicato que le corresponde y existe el otro sindicato, el que se creó o que se alentó con la salida de Napoleón entonces hay estas dos organizaciones que se están enfrentando por la titularidad de los contratos" prosiguió el mandatario.

"Yo les pido que todos ayuden y que no es un asunto maniqueo, de buenos y malos, que ya haya una etapa nueva" ya que la mina sigue paralizada afectando a los trabajadores principalmente.

"Vamos a seguir conciliando, buscando acuerdos para que no se afecte a los trabajadores, porque ellos son los afectados, no los líderes, no los empresarios, no el gobierno y se afecta también el comercio en Cosalá y en toda la región", señaló por lo que se comprometió a reunir a los líderes sindicales para resolver el conflicto.

"Que vengan aquí a explicar quien es el que no quiere aceptar la resolución legal y aquí vamos a llamar a quien no esté ayudando a que cambie de parecer" afirmó el mandatario.