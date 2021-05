Sin sustento, impugnación de Héctor Serrano para recuperar candidatura en SLP: TEPJF

México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la impugnación interpuesta por Héctor Serrano Cortés mediante la cual buscaba que se aprobara su candidatura a diputado por la vía plurinominal abanderando al Partido del Trabajo (PT) al Congreso local de San Luis Potosí.

Los magistrados consideraron que no hay fundamentos para estudiar el recurso presentado, ya que no se constató que la Sala Regional Monterrey llevará a cabo una acción de inconstitucionalidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante la sesión en formato virtual, los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral declararon improcedente la impugnación de Serrano Cortés cuyo motivo era validar su postulación a una diputación local en San Luis Potosí a través del sistema de representación proporcional en las elecciones del 6 de junio.

Leer más: VIDEO: Prenden fuego a camioneta de Ernesto Núñez, líder del PVEM en Arantepacua, Michoacán

Los juristas sostuvieron que la Sala Regional Monterrey no hizo ninguna actividad inconstitucional ni mucho menos aplicó alguna disposición electoral que se considerara violatoria a la Constitución mexicana.

En este sentido, señalaron los integrantes del TEPJF la sentencia de la Sala Regional se limito únicamente a establecer si había o no elementos para acreditar que Héctor Serrado no se enteró de que el órgano electoral local rechazara el registro de su candidatura por no haberse separado del cargo que ocupa en la Cámara de Diputados en el tiempo debido y por no haber constatado su residencia efectiva en la entidad.

El pasado 28 de febrero, el PT había solicitado al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí el registro de su lista de candidaturas a diputaciones por vía plurinominal para conformar la próxima legislatura del Congreso local. Posteriormente, el 21 de marzo, el órgano electoral declaró improcedente el registro de la fórmula encabezada por Serrano Cortés.

Leer más: VIDEO: Estephania Valdés, viuda de Mireles se pelea con su hijastro en plena campaña y con golpes

Por lo anterior, Héctor Serrano impulsó una demanda de juicio ciudadano ante la Sala Regional Monterrey, la cual resolvió canalizar el caso al Tribunal Electoral del Estado de san Luis Potosí, mismo que ratificó el dictamen del organismo electoral local.

De nueva cuenta, el 5 de abril Cortés promovió una impugnación contra la sentencia del tribunal local, y el 21 de abril, la Sala regional Monterrey confirmó lo convenido por el tribunal de San Luis Potosí, esta fue de nuevo impugnada y hoy los magistrados de la Sala Superior resolvieron el asunto.