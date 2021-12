"Sin vergüenza por su servilismo": Lilly Téllez a Sánchez Cordero por negar controversia contra decreto de AMLO

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, arremetió contra la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, a quien llamó "sin vergüenza por su servilismo" hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por negar una controversia constitucional contra el decreto que declara seguridad nacional las obras de infraestructura de la 4T.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Lilly Téllez lanzó una fuerte crítica a Olga Sánchez Cordero y compartió un video del momento en que la encaró en el Senado reprochándole su falta de "autonomía de carácter" pese a su larga formación.

"Se lo dije y se lo repito senadora sin vergüenza @M_OlgaSCordero (...) Sin vergüenza por su servilismo y su vocación de servidumbre", le escribió la panista a la ministra en retiro.

Téllez luego se lanzó contra Sánchez Cordero por declarar que el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el decreto de AMLO que blinda las obras públicas de la 4T.

La senadora del PAN le dijo a la morenista que no le corresponde a ella, sino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinar la legitimidad para promover la controversia constitucional, por lo que le dijo que ella debió haberla presentado.

"Usted @M_OlgaSCordero no determina el interés legítimo para promover la controversia constitucional, eso le corresponde hacerlo a la Corte. Usted debió presentar la controversia para defender a la Constitución", le reprochó.

En el fragmento del video que compartió en la red social, la panista dirigió unas palabras a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, demeritando su trayectoria y formación por no tener "autonomía de carácter", en alusión a su "servilismo" hacia AMLO.

"Lástima, qué lástima tanta sapiencia, tantos estudios, tanta experiencia, tanta sabiduría jurídica, no es nada si no hay autonomía de carácter, si no hay seguridad personal, ¿verdad, senadora Olga Sánchez Cordero?", dijo Lilly Téllez desde la tribuna del Senado.

Las críticas de la senadora del PAN contra la exsecretaria de Gobernación (Segob) se dieron luego de que Sánchez Cordero determinó que el Senado no cuenta con interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el decreto de AMLO, rechazando así la solicitud de diversas senadores y senadores de la oposición.

Sánchez Cordero responde

Sin embargo, la morenista no se quedó callada y respondió de forma indirecta y contundente a los insultos de Lilly Téllez, publicando un tuit en el que critica a las políticas y políticos que al no tener argumentos jurídicos y buscar protagonismo recurren a los insultos.

"Hay políticas y políticos tan carentes de argumentos jurídicos y tan ansiosos de reflectores, que lo único que les queda es la grosería y la descalificación sin sustento. Mi respeto para quienes, aunque no concuerdan, difieren con argumentos y sin buscar likes fáciles. Al tiempo", escribió Sánchez Cordero.