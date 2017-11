Sinaloa en el top10 de estados más violentos para jóvenes

Sinaloa.- Sinaloa está dentro de los seis estados con los mayores niveles de violencia para personas adolescentes.

Homicidio, feminicidios y desapariciones son parte del problema que afecta a menores de edad entre los 15 y los 17 años de edad, en un contexto donde el control del crimen organizado y la complicidad de las autoridades propician que crezca la vulnerabilidad de los menores, de acuerdo con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

El 26 por ciento de las personas desaparecidas en México son menores de edad, siendo Sinaloa una entidad con mayor número de casos: 247, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia de México.

Los niños son los más vulnerables.

"Se debe a que obviamente no se están desarrollando acciones de prevención, de protección hacia niños y niñas que llevan a que sean víctimas de delitos graves, como desaparición, homicidio u otro tipo de lesiones", expuso Pérez García, el activista que dirige una red de 75 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los derechos de los niños.

Explicó que en Sinaloa el contexto del crimen organizado, casos de feminicidios, desapariciones y altas tasas de homicidio se propicia gracias a que en el estado hay armas pequeñas y ligeras disponibles como parte de la impunidad que existe. Pérez García señala también el control territorial del narcotráfico y la complicidad de las autoridades, lo que edifica «el escenario perfecto» para que cualquier delito pueda ocurrir.

Información invisible

Una de las principales razones de que se den estas situaciones, de acuerdo con el experto en temas de infancia, es que existe invisibilidad de los hechos que en ocasiones es intencionada por parte de las autoridades que no rinden cuentas de estos temas, por lo que la participación ciudadana y las herramientas que se tienen al alcance son las únicas oportunidades para dar a conocer la realidad por la que atraviesa un estado o un país:

"La tarea de la sociedad civil es que con los datos públicos y oficiales se puedan mostrar estos vacíos".

Esto porque es variada la información que permanece en la sombra —añadió— como el hecho de que las personas desaparecidas no solo son adultas o solo varones que están en "malos pasos".

"La desaparición como crimen de humanidad está alcanzando a todos, ya sea por venganza, por generar terror, por muchos otros factores; pero los niños, las niñas y los adolescentes están siendo el blanco ya hace tiempo de casos de desaparición", afirmó.

El gobernador no sesiona

Desde el punto de vista de Pérez García, este problema evidentemente debe ser atendido por el gobierno estatal, hacer sesiones y exponer el asunto para encontrar soluciones. Señaló que cuando el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, es presidente del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, está obligado a ver por el problema de este grupo poblacional.

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz . FOTO: El Debate

"No han sesionado, tienen que sesionar para definir varias de las comisiones de trabajo y las acciones de política pública", subrayó, pues de esta manera simultáneamente esto lleva a que el Congreso del Estado pueda presupuestar lo que ameriten las acciones que desde la entidad se promuevan para lograr resultados eficaces, indicó.

Autoridad enérgica

De esta manera, concluyó que corresponde al estado en su conjunto, en su articulación con el gobierno federal, tener presente que el crimen organizado no es un hecho local, ya que forma parte de una acción incluso transnacional, por lo que se requiere que existan instituciones enérgicas en el tema, que las policías realmente estén capacitadas, así como que haya una lucha real contra la impunidad y particularmente un alto grado de protección y respuesta ciudadana debido a que "es lo único que ha demostrado eficacia para poder combatir al crimen organizado", aseveró.

Falta el comisionado

El programa de Atención a Víctimas del Delito se pondrá en marcha en el estado de forma formal cuando se elija al comisionado que operará esta comisión.

Se prevé que esto sea a principios del 2018 y se considera que tendrá un presupuesto asignado de alrededor de 11 millones de pesos de forma anual. Pero también a este se le sumará lo obtenido de bienes que de acuerdo con una sentencia penal se les quite a delincuentes y pasen a ser parte del gobierno estatal y sean vendidos.

Foto: El Universal

Durante este año se han registrado quejas ciudadanas acerca de que ni la Fiscalía ni la Secretaría General de Gobierno apoyaron con gastos funerarios o médicos a algunas víctimas del delito.



Explicación

Ante esto, Jesús Ramón Soto, subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal, indicó que durante este año se han brindado apoyos a alrededor de 40 personas, correspondientes a gastos funerarios, médicos, despensas y gastos de traslado. Aclaró que no se tenían recursos para esto, por lo que se le tuvo que solicitar un presupuesto que a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal le llegaba a la Fiscalía, pero al no ser esta quien ya brinde el apoyo, se les canalizaron a ellos. Indicó que este recursos era de alrededor de dos millones de pesos, pero no estaba completo porque la Fiscalía ya había utilizado una parte.

El funcionario aceptó que aún hay adeudos a las víctimas, pero que se les ha ido pagando a quienes estaban pendientes desde el 2016.

Proceso

Fue el día primero de este mes cuando en el Congreso se aprobó la ley estatal de Atención a Víctimas, y a partir de entonces se tienen 120 días para lanzar la convocatoria y que los diputados elijan a la persona que cumpla con el perfil.

El Congreso de Sinaloa.

El Comisionado recibirá un salario.

En este tema, la presidenta de Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina, indicó que urge que el comisionado sea nombrado lo más pronto posible debido a que a diario hay víctimas del delito que requieren de los apoyos que marca la ley. También pide al gobierno estatal que a algunas familias en donde se pierda a los jefes del hogar se les ayude con proyectos productivos.