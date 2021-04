Sinaloa es mucha pieza para este par de perversos: Mario Zamora

Sinaloa.- Tras afirmar que está listo para contrastar propuestas este jueves durante el debate que organiza el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), Mario Zamora Gastélum, candidato a la gubernatura de la alianza Va por Sinaloa que encabeza el PRI junto al PAN y el PRD, arremetió en contra de Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuen, a quienes llamó «perversos, mentirosos y ‘sacatones’».

Incluso, en entrevista para Debate, el senador priista con licencia aseguró que "el pueblo sinaloense es mucha pieza para este par de perversos y cobardes", a quienes, dijo, «les vamos a ganar bien ganado el 6 de junio».

¿A dos semanas de iniciada la campaña, cuál es el balance que tienen?

"Estoy muy contento, muy entusiasmado. Como nunca en las campañas que he tenido, siento la buena vibra. Tú sientes en el toque de puerta, casa por casa, en el negocio por negocio, eso no lo puedes manipular, tú sientes ese buen ambiente, ese buen ánimo. Yo estoy muy contento de ver que los sinaloenses tienen muy claro qué es lo que quieren y quieren seguir avanzando, seguir progresando, no quieren por ningún motivo estancarse, mucho menos retroceder".

¿Qué propuestas han generado mayor expectativa hasta ahora?

"Lo primero, y tengo que decirlo, más que propuesta, la gente lo que más me ha dicho es ´queremos políticos que no nos echen mentiras, que nos hablen con la verdad y nos gusta de ti que hablas derecho, que hablas de frente, que ves a los ojos, que no prometes cosas irrealizables, que eres sincero, que prometes cosas que puedes cumplir´. Que ha pegado mucho la Financiera estatal, obviamente la gente sabe que yo trabajé en una financiera, que me tocó fundarla, que estuve en el Banco de México, que estuve en el Banco Interamericano de Desarrollo, ven que lo podemos hacer y que podemos regresar algo que se perdió en México, que es la banca de desarrollo, ya no existe... El hacer una financiera estatal, traer recurso no para el gobierno, sino para los sinaloenses, para el que vende tacos, para el que tiene un restaurante, para la señora que vende ropa casa por casa, para la de la estética, para la que pone uñas, para el que siembra, para el ganadero, para el pescador, para el acuicultor, eso tiene un gran impacto".

Sobre las encuestas, en unas sale casi en empate técnico con Rocha, otras lo ponen más abajo. ¿Qué lectura les da usted a estas mediciones?

"Soy muy respetuoso de todos los estudios demoscópicos, en lo personal me gustan, desde antes que estuviera en esto, yo tuve la oportunidad de estudiar economía, de hacer una maestría en esto, me gusta la estadística y la econometría, me gusta revisar la metodología de las encuestas y respeto lo que dicen todas ellas. Y en ese mismo argumento, qué sí te digo, todas las encuestas que han salido tienen un común denominador, en todas me ponen a mí en ascenso y al señor Rubén cayendo. Y también todas dejan ver claro que es una elección de dos. Respeto a todos los demás candidatos, son amigos, pero hay que ser realistas y objetivos, es una elección de dos, donde hay un candidato subiendo, que es Mario Zamora, y un candidato cayendo, que es el señor Rubén".

¿De qué forma vienen a sumar las manifestaciones de apoyo por parte de Enrique Coppel y Heriberto Félix Guerra, así como algunos morenistas?

"Todas las sumas siempre son buenas. Yo tengo un gran reconocimiento por Heriberto Félix. Como lo dice en su video, yo empecé trabajando con él y hay que dejar claro una cosa, vean el video completo, Heriberto habla de la fuerza del corazón, habla de ser propositivo, de no caer en provocaciones. Y sí, Heriberto se suma con nosotros".

"Así como el señor Rubén trae pegado a Cuen, vean quién trae a quién. Obviamente yo agradezco mucho a don Enrique Coppel, un empresario muy conocido y de gran distinción aquí en Sinaloa, que se manifieste a favor mío por supuesto es algo que agradezco y reconozco, pero también se sumó la síndica procuradora de Culiacán (Sandra Martos Lara), que formaba parte de un gobierno morenista, que el candidato con el que llegó ella como síndica procuradora es el mismo candidato a alcalde de Culiacán, y ella dijo “soy una mujer con dignidad, nos han tratado muy mal a las mujeres, me sumo al proyecto de Faustino Hernández, de Mario Zamora y de los candidatos de la alianza”. También se sumó Alejo Valenzuela, que estaba en Movimiento Ciudadano, así también se ha sumado uno de los fundadores de Morena aquí en Culiacán, se sumó también Barrantes, que también estaba de aquel lado, mucha gente se ha venido sumando y cada vez son más. Y por qué, porque tienen muy claro que hay que ser maduros, que hay que tener altura de miras y lo que está en juego es Sinaloa, y ellos quieren que a Sinaloa le vaya cada vez mejor, no que se estanque ni mucho menos que retroceda".

Rubén Rocha denunció el fin de semana que el gobernador está financiando su campaña y orquestando una campaña negra en contra de él. ¿Qué decir a esto?

"Primero hubo una declaración del señor Rubén contra el INE, de que estaba cargado; luego una declaración de que la Coparmex está con nosotros y no con ellos, que por eso no van al diálogo con ellos; después hubo otra en contra de una periodista, diciendo que era parte del (viejo) régimen, que aprovecho yo para reconocer y agradecer a todos los medios de comunicación y hacer el compromiso público que siendo gobernador siempre respetaré la libertad de expresión, no solo la respetaré, la promoveré la fomentaré porque creo en ello, piensen o no como uno. Cuidado con esos desplantes de prepotencia y de soberbia, cuidado porque no creo que sea el rumbo que Sinaloa quiere tomar".

"Después esta denuncia, ojalá que la venga acompañando de una denuncia en contra de los siervos de la nación, que todo el mundo anda diciendo que andan promoviendo el voto a favor de ellos. Curiosa la incongruencia, yo me acuerdo del señor Rocha diciendo que Cuen era un corrupto y corruptor, diciendo que utilizaba los maestros y los recursos de la UAS para hacer campaña en su favor y hoy que los usan en favor de él, qué, no dice nada, ya se le olvidó. Es un mentiroso y es un incongruente, eso es lo que es. Y desde ahorita le digo, Sinaloa, los sinaloenses somos mucha pieza para esa bola de mentirosos, cobardes y ‘sacatones’."

"Ahorita de aquí me voy yo a poner una denuncia a cinco o seis páginas de Internet que tienen tiempo inventando, lo que llaman fake news. Y yo no tuviera problema a que se metan conmigo, conmigo cuando quieran, donde quieran y a la hora que quieran, y a los dos juntos, Rocha y Cuen juntos, donde quieran, para vernos de frente y a la cara, para poder contrastar cualquier idea y tema que gusten. Pero que se anden metiendo con mi mujer y con mis hijos, no tienen vergüenza, son unos perversos, cobardes, ‘sacatones’. Por eso sé que Sinaloa es mucha pieza, el pueblo sinaloense es mucha pieza para este par de perversos, cobardes, por eso les vamos a ganar y bien ganado el 6 de junio".

¿Quedan 45 días de campaña, hará algún ajuste en su estrategia?

"Tenemos una estrategia que nos ha ido saliendo bastante bien y así vamos a continuar. Evidentemente seguimos promoviendo el que se den conversatorios, el que se den diálogos. Yo invito al señor Rubén a ir a la UAS, donde dice que es su casa, al auditorio, frente a los consejeros universitarios, frente a los alumnos, frente a los padres de familia, frente a quien ellos quieran. Y si le da miedo ir solo al señor ‘rajuela’ que se lleve a su amigo Cuen, los dos, yo iré solo a platicar la propuesta educativa, cuál es su propuesta educativa y cuál es la nuestra, con ánimo de enriquecer el diálogo. Que la academia, que la escuela, que la gente del sector educativo se dé cuenta y nos escuche y si ellos tienen alguna buena idea, bienvenida de ponerla en la mesa, seguramente yo tendré algunas también y, al escucharlas todas, se enriquezca la propuesta y que gane Sinaloa. Póngale fecha, yo estoy listo".

Ya dijo Rocha que no participará en debates no oficiales…

"Que no le llamen debate, porque oye debate y casi se anda orinando de miedo, que le pongan conversatorio, que le pongan diálogo, soy una persona educada".

¿Ya está listo para el debate este jueves?

"Por supuesto. Uno se prepara para los debates toda su vida: es qué ha hecho uno, en qué cree, qué piensa, cómo lo va a lograr, evidentemente vamos a estar ahí en el debate. Lo digo con respeto, un debate de ocho es muy difícil que se convierta en debate, y bueno, las reglas del Instituto son muy acartonadas, no hay chance de que haya réplica y contrarréplica, que pueda darse un buen contraste de ideas, pero ahí vamos a estar con todo gusto. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo y a mostrarme ante los sinaloenses como soy, franco, derecho, directo, con propuesta y con ideas".

¿Siguen sin aceptarle el reto de la 10 de 10?

"Pues sí, el señor ‘rajuela’, así de ‘sacatones’. Y no solo eso, en sus discursos dice que va a combatir la corrupción. La corrupción se combate con hechos y siendo transparente. Ya le sacó Latinus, vi una nota que tiene más de dos años y medio o tres que no actualiza ni su tres de tres. Dijo mentiras cuando dijo “no, yo tengo todo en orden”, cuál en orden, no seas mentiroso. Como dicen en el rancho, el que con lobos se junta a aullar se enseña, una pena señor Rubén, ahí anda pegado con Cuen y una bola de perversos, mentirosos. Ni modo, qué tristeza, pero vuelvo a decirles, el pueblo sinaloense es mucha pieza, y por eso le vamos a ganar y bien ganado el 6 de junio".

¿Algún mensaje para los sinaloenses?

"Que voten, que voten por Mario Zamora, que voten por los candidatos de la alianza Va por Sinaloa. Ustedes qué es lo que quieren, la pregunta es muy sencilla, quién tiene la energía, la fuerza, la capacidad, la visión del siglo 21 para trabajar en favor tuyo. Tú vas a contratar un empleado, cómo quieres al empleado, con energía, con ganas, con capacidad, con pasión de trabajar para ti, que lo veas que sube, que baja, que va, que viene, que está en la calle, no alguien que se queda dormido en las reuniones, no alguien que empieza a las diez, once de la mañana y que para las cuatro de la tarde ya está metido en su casa, y mucho menos alguien que está esperando que una persona a mil kilómetros de aquí venga y nos resuelva los problemas. Para nada, el sinaloense quiere energía, garra, fuerza, vigor, bríos, valentía, capacidad, que hable de frente, que diga las cosas como son, que trabaje de la mano de la gente, no escondido ahí, guardado, no. Por eso hay que votar por Mario Zamora, por eso hay que votar por los candidatos de la alianza Vamos por Sinaloa. Por eso el 6 de junio vamos a ganar".

El Perfil

Nombre: Mario Zamora Gastélum

Fecha de nacimiento: 10 de octubre de 1974, Los Mochis

Trayectoria: El senador de la República con licencia, fue diputado local de 2007 a 2010 y director general de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de 2017 a 218.

Propuestas de Mario Zamora

La siguiente lista de propuestas han surgido del diálogo con la ciudadanía, luego son analizadas en su viabilidad técnica y financiera:

1. Total transparencia. Un gobierno con rendición de cuentas y transparente.

2. Financiera Estatal de Desarrollo. Todos los sectores productivos contarán con líneas de crédito baratos y apoyos para la producción y comercialización de sus productos en los mercados nacional e internacional.

3. Fondo Sinaloense del Emprendedor (Fondo Mipymes). Crédito barato a las empresas.

4. Red Comercial Primero Sinaloa. Programa de abastecimiento para las empresas, con proveedores sinaloenses.

5. Fondo Estatal de Infraestructura, con recursos para ampliar y dar mantenimiento a la red carretera, el transporte público y el uso de las tecnologías digitales.

6. Carretera Topolobampo-Texas.

Una nueva ruta de comercio entre Sinaloa, el norte de México y Texas; Metrobús Culiacán, con una inversión de más de 3 mil millones de pesos; Periférico Culiacán y Desarrollo Isla de la Piedra.

7. Nuevo impulso al turismo. Rescate del programa de Pueblos Mágicos y Señoriales, eliminado por el Gobierno federal.

8. Escuelas de Tiempo Completo y que ningún niño ni joven se quede sin estudiar por falta de recursos.

9. Sinaloa con Salud. Instalación de 100 consultorios y medicamentos gratuitos.

10. Reactivación del programa Comedores Comunitarios, equipados con personal para operarlos y con alimentos de calidad. Con cobertura ampliada a comunidades que lo requieran.

11. Reactivar la Red de Estancias Infantiles. En favor de los derechos de la primera infancia y de las madres trabajadoras en Sinaloa. Abarcará los 18 municipios, con horarios extendidos, tanto en el área urbana como rural.