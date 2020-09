Sinaloa se pintará de Morena en el 2021: Mario Delgado

Sinaloa.- Sin abundar en nombres, pero con una evidente aceptación a los candidatos morenitas que ya han resonado en la opinión pública, Mario Delgado, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, afirmó que Sinaloa tiene excelentes cuadros para competir y obtener el triunfo en las elecciones del 2021.

En entrevista para EL DEBATE, el diputado federal, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados y ahora candidato a la presidencia nacional de Morena manifestó que la ciudadanía ya ha vivido la experiencia de ser gobernada por la izquierda amloísta, por lo que ya conoce a los personajes que han dado resultado y que podrán seguir dándolos al permanecer en los cargos públicos.

Aunque muchos han representado una decepción para el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, Morena tiene una amplia ventaja para la elección de sus candidatos, y esta es la preferencia de la ciudadanía para quienes consideren que «dieron el ancho» y la obtención de políticos más experimentados y no improvisados, como ocurrió en el 2018: «Tenemos muy buenas caras para ganar. Vamos a ver qué dice la gente. La diferencia entre el 21 y el 18 es que ahora ya tenemos una formación de cuadros importante, ya no se tiene que ir a buscar candidatos de afuera, pues ya los conocen, ya saben qué resultado dieron y pueden decir quiénes serán los mejores».

Los candidatos de los otros partidos, sobre todo como el que pudiera lanzarse como candidato a la gubernatura del PRI, no figuran como competencia para Morena, reiteró Delgado: «Sinaloa es morenista, y eso se reflejó en el 2018», expresó, al asegurar que en los comicios del 2021 su partido tendrá el triunfo de la gubernatura y de los cargos de representación popular.

Sobre la comunidad morenista de Sinaloa, Mario Delgado expresó que si bien hay presencia partidista, Morena tiene que trabajar para mantener la confianza que ha prevalecido y para que el partido siga creciendo: «Aquí es gente muy comprometida, crítica, informada y participativa. Tenemos el reto de seguir manteniendo su confianza, que la gente siga creyendo en Morena, que yo creo con mucho optimismo que vamos a pintar a Sinaloa de Morena».

Desunión o pluralidad

Los más de cincuenta candidatos a la dirigencia nacional de Morena ha sido objeto de crítica por los partidos de oposición, pues al ser tal la cantidad de aspirantes han señalado al partido de desorganizado y con falta de unidad entre sus actores.

Sobre ello, Mario Delgado expresó que esa es la esencia de Morena, pues no comparte el amiguismo o la formación de grupos que se dirigían hacia una misma línea de actuar y pensar. Afirmó que la encuesta es y será la solución del partido cada que se presenten rasgos de desunión.

Este 26 de septiembre iniciará el levantamiento de encuestas para la elección del nuevo presidente de Morena y para su secretaría general. Ante ello, el candidato manifestó sentirse seguro, pero no confiado, y por ello no parará de recorrer los estados y los municipios en busca del voto de la ciudadanía a su favor: «Vamos muy bien. Hay varios candidatos, y por eso no nos confiamos. Estamos trabajando, y venimos a Sinaloa a hablar con la gente. A mí no se me olvida que es un gran compromiso para Morena erradicar la corrupción, siempre privilegiando la auténtica democracia, terminar con los abusos y despilfarros del Gobierno», expresó.

Establecer y propiciar la unidad sería una de las grandes tareas de Mario Delgado si llegara a ocupar la presidencia de Morena. Reimprimir el periódico Regeneración, entregar la mitad de las prerrogativas del partido para la compra de vacunas para la COVID-19 e impulsar una agenda de paridad de género en las candidaturas y en los cargos populares son las principales propuestas que el aspirante presenta como cartas para ocupar el máximo cargo partidista

Entre otras propuestas, Delgado Carrillo precisó que serán formados los comités de defensa de la Cuarta Transformación, habrá juramento de principios para los candidatos y para los representantes políticos, serán adecuados los estatutos del partido «a la nueva realidad política» y además aseguró que será un dirigente itinerante: «Estar en el territorio y las ciudades organizando nuestro partido y ser siempre un promotor de la unidad».

Muchos aspirantes y pluralidad

Respaldó la pluralidad de aspirantes que se registraron a la dirigencia morenista. Dijo que con la realización de la encuesta se cumple con la aspiración del fundador, Andrés Manuel López Obrador, para que así se llevara a cabo la renovación de los cargos internos de su partido.

atalogó a la encuesta como un respaldo de autoridad moral y política, que llevará a Morena al 2021 más fortalecido que otros partidos, puesto que ningún otro tiene la oportunidad de decidir sobre sus dirigentes a través de esta modalidad: «Qué bueno que haya tantos registrados. Eso quiere decir que somos plurales y abiertos; que cualquiera puede aspirar a la dirigencia de Morena. Está en manos de la ciudadanía la decisión».

Estados deberán buscarle

Sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del 2021, el diputado le apostó a las asignaciones que el presidente de la república le otorgó a los programas sociales ya establecidos desde el inicio de su Administración.

Sin embargo, ante los recortes para los programas destinados a los sectores productivos, como pesca y agricultura, el morenista lamentó la situación económica por la que México atraviesa ante la pandemia de COVID-19, misma que ha provocado que los recursos no sean suficientes para atender todas las demandas de la población: «Hay que ser conscientes del contexto que estamos viviendo. La economía en su conjunto no había sufrido una caída como hoy desde 1932. No es un prepuesto deseable, pero es afortunado».

Ante las críticas que han reprobado las políticas y las reducciones presupuestales dadas en materia de los sectores productivos de Sinaloa, el legislador reiteró que con los programas sociales, agricultores y pescadores no se encontrarán en una situación vulnerable.

Atribuyó a los estados la responsabilidad de hacer rendir sus recursos para dar cobertura a las necesidades de sus sectores productivos.

Dijo que tendrán que hacer su esfuerzo para garantizar los apoyos y la operatividad de programas destinados que pudieran ser suspendidos por la federación ante la insuficiencia presupuestal: «Conseguir recursos adicionales. Es necesario que el mismo ejercicio de autoridad lo hagan los Gobierno de los estados. Todo lo que tiene que ver con inversión social no va a disminuir. Sí vamos a protegerlos, pero aquí el llamado es a los Gobiernos estatales para que se haga el mismo ejercicio de austeridad y encuentren dinero para apoyar al que lo necesita».

Políticos presentes

Los personajes políticos sinaloenses de Morena presentes en el encuentro con Mario Delgado fueron la diputada local Graciela Domínguez Nava; los diputados federales Merary Villegas, Casimiro Zamora y Olegaria Carrazco Macías; los senadores Imelda Castro y Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Al ser cuestionado sobre si los candidatos del 2021 se encontraban entre los presentes en ese encuentro, Mario Delgado respondió que aún no es tiempo de definir candidaturas, pues la atención y los esfuerzos por ahora están concentrados en su aspiración para la dirigencia nacional del partido y en establecer consensos y uniones para su prosperidad en las próximas elecciones.

Secretaría General «Por las agendas de los grupos sociales»: Donají Alba

Una agenda moderna, progresista y plural fue el compromiso de la senadora Donají Alba en su visita a Sinaloa como aspirante a la Secretaría General de Morena a nivel nacional.

Al sostener un encuentro con la comunidad política morenista del estado, en compañía de su fórmula, Mario Delgado, la senadora se comprometió a definir candidatos prósperos y respetables que compartan los principios de la izquierda morenista, impulsar una agenda de género rigurosa y respetar las metas y los objetivos de los diferentes sectores sociales: «Tenemos que atender las necesidades de nuestro país. La agenda que nos toca resolver es ayudar a los grupos sociales».

Donají Alba puso sobre la mesa su compromiso por impulsar y garantizar la representación de la mujer en los cargos de elección popular. La senadora se dijo comprometida con el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador: «Tanto Mario como yo podemos asegurar que somos personajes que generan consensos. Llegamos a construir sin pedir nada y dándolo todo», expresó.

Donají Alba dijo que a lo largo de su carrera política en Morena ha tenido la oportunidad de conocer cada rincón el país y su militancia, por lo que conoce los ideales y sus luchas sociales, como las que promueven la comunidad LGBTTTI, indígenas, migrantes y mujeres: «Representamos la agenda progresista de Morena y la de todos los sectores. Todas estas agendas las defendemos, por eso confío en que podemos hacer la diferencia. Queremos seguir siendo la esperanza de México», expresó.

26 de septiembre Inician las encuestas para la elección de la dirigencia nacional de Morena. Terminan dos días después.

Perfil de Mario Delgado Carrillo

Fecha de nacimiento: 17 de junio de 1972.

Lugar: Colima

Profesión: político

Trayectoria: diputado federal de Morena (2018-2020), senador de la república (2012-2018) y secretario de Finanzas del Distrito Federal (2006-2010). Militante en PRD del 2005 al 2015.

