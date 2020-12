Sinaloa será para Morena, Mario Delgado dice: alianza PRI, PAN y PRD busca mantener privilegios

Ciudad de México.- La gubernatura de Sinaloa será para el candidato de Morena, debido a que las encuestas muestran que este partido político supera hasta este 7 de diciembre, la intención de voto hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y muy lejano el Partido Acción Nacional (PAN), aseguró el presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado.

Al mostrar una encuesta en redes sociales sobre la preferencia electoral en Sinaloa y a pregunta expresa que dice "¿Sí el día de hoy fuera la elección para gobernador del estado de Sinaloa, la intención del voto en todo el estado favorecería a ....?. La respuesta, según los datos mostrado por Delgado, es la siguiente: Morena 33.1%; PRI 28.5%; PAN 10.7%; PAS 4.6%; 1.1% Movimiento Ciudadano (MC); 1.0% PRD; 0.7% Partido del Trabajo y PVEM 0.6%.

Además la encuesta muestra que el 10 por ciento de los electores no votarán por ninguno o no acudirán a las urnas, así como un 7.3% declaró que no sabe (Sentencia Mario Delgado: No habrá amiguismo ni influyentismo en candidaturas de Morena).

Al respecto, el diputado federal con licencia expresó:"En Sinaloa la gente nos está dando su respaldo porque confía en el proyecto de la Cuarta Transformación", añade el morenista en Twitter.

El tema de las alianzas entre PRI, PAN y PRD ha sido un tema criticado por Mario Delgado, y esta noche de lunes le envió de nuevo un mensaje respecto a contender mediante coalición: "Mantener el régimen de privilegios es lo que une al PRI-PAN-PRD. No tienen ninguna propuesta o proyecto de nación, los mueve solo la idea de reinstalar su sistema de complicidades e impunidad", reiteró.

En su opinión, la posible alianza política entre estos tres partidos políticos nace con el único objetivo de "defender sus propios y mezquinos intereses, en lugar de las necesidades de las y los mexicanos".

Al respecto, señaló que han demostrado a lo largo de los años —con creces y de manera reiterada— que son máquinas de malos gobiernos, de invenciones corruptas como los “moches” y de prácticas inmorales como el despilfarro del erario, por lo que no son dignos de la confianza del pueblo de México.

Asimismo, recalcó que la coalición PRI-PAN-PRD le da la razón a la advertencia que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre ellos desde hace tiempo: “son lo mismo, conservadores que representan al neoliberalismo rancio, culpable de la desigualdad y la injusticia en México. Son la mafia del poder”.

Para la gente va a ser muy fácil decidir si quiere regresar a la politiquería añeja del PRIANRD, que representa la corrupción y los privilegios del pasado, o seguir confiando en Morena para que continúe la regeneración de la vida pública del país, agregó Delgado.

Llamó a simpatizantes y militantes de Morena a seguir unidos y a trabajar en conjunto para postular a los mejores hombres y mujeres para representar al pueblo en la Cámara de Diputados el próximo año y así consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación (Probables candidatos a la gubernatura de Sinaloa presumen reunión con Mario Delgado).