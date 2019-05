Sinaloenses eligen a Morena como primera opción política

Sinaloa.- Morena se afianza como la fuerza política de mayor preferencia para los sinaloenses de cara a la sucesión por la gubernatura en 2021, y así lo afirmaron durante la encuesta realizada por EL DEBATE, en donde al preguntarles por cuál opción política votarían si hoy hubiera elecciones para gobernador, el mayor porcentaje se inclinó por este partido.

Para esta medición se aplicaron 1200 encuestas a personas en edad de votar, divididas en cantidades iguales en los cinco principales municipios del estado: Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán, y en los cinco la apuesta de los ciudadanos por el partido Movimiento Regeneración Nacional es abrumadora sobre el resto de las fuerzas políticas.

Como segunda opción política se mantiene el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la mayoría de los municipios, aunque con porcentajes muy por debajo del puntero, con excepción de Ahome, en donde el Partido Acción Nacional (PAN) le arrebató la posición.

Mientras que el Partido Sinaloense (PAS), que en la medición de noviembre pasado fue la tercera fuerza política de preferencia -menos en Mazatlán-, esta vez se desplomó al perder más de la mitad de sus puntos en Ahome y Salvador Alvarado; mientras que casi la mitad en Culiacán y Guasave.

Preferencias, al alza

Al analizar los resultados por municipio se constató que Ahome y Guasave son los únicos territorios en donde la tendencia de personas que votaría por Morena en una elección para gobernador se incrementa con respecto al resultado del año pasado.

En Ahome, municipio gobernado por Manuel Guillermo Chapman, que llegó postulado por el Partido del Trabajo, en alianza con Morena y Partido Encuentro Social, Morena registró esta vez 61.76 por ciento de preferencia en caso de que hoy fuera la elección para elegir al gobernador, lo que significa un crecimiento de poco más de ocho puntos en relación con el estudio hecho en 2018, cuando la cifra fue de 53.54 puntos.

En esta demarcación, en donde el alcalde ha sido muy cuestionado por su estilo de gobernar, el Revolucionario Institucional perdió casi nueve puntos respecto a la encuesta de noviembre pasado, y bajó del segundo al tercer puesto con el 6.30 por ciento de las preferencias, colocándose incluso por debajo del PAN, que aumentó, para colocarse en un 7.98 por ciento.

Incluso, el PT, que en la medición del año pasado logró el uno por ciento, en esta ocasión incrementó su porcentaje en poco más de cinco puntos, para empatar la cifra del PRI; mientras que el Partido Sinaloense (PAS) perdió cuatro puntos y medio en esta última encuesta respecto a la anterior, para quedarse con el 2.52 por ciento.

De acuerdo con los porcentajes en Ahome, en donde Chapman ganó el año pasado con el 45.49 por ciento de los votos, la tendencia hoy arroja que ni una eventual alianza entre el resto de los partidos les permitiría alcanzar a Morena en cuanto a preferencias.

Guasave es el otro municipio en donde una abrumadora mayoría de personas encuestadas votaría por el partido fundado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, si hoy eligieran al mandatario estatal: 64.49 por ciento, la mayor cifra en todo el estado.En la región del Petatlán, el porcentaje otorgado a Morena es cuatro puntos más alto que el que obtuvo el año pasado (60.50 %).

En este municipio, gobernado por la experredista y hoy morenista Aurelia Leal López, quien ganó con el 45.33 por ciento de los votos, solo uno de cada diez encuestados votaría por el partido tricolor (10.2 %), un punto menos que la preferencia obtenida en noviembre pasado, mes en que esta organización política entregó el poder de manos de la priista Diana Armenta; mientras que el PAN mejoró en dos puntos, para quedar en el tercer sitio, con 4.49 unidades; y el PAS perdió poco más de tres puntos, y se quedó con 3.27.Sorprende que este municipio es donde mejor evaluaron recientemente al gobernador emanado del PRI, Quirino Ordaz Coppel, y fue además el único donde la mitad de los entrevistados dijo estar dispuesta a votar nuevamente por él; pero al plantearle la misma pregunta por opción política, la ventaja para Morena es muy elevada, tanto que ni una coalición entre el resto de los partidos los metería en la pelea.

No hay que olvidar que las preferencias reflejadas en esta encuesta son en relación con una posible contienda por la gubernatura, cuya última referencia en los hechos fue la elección del 2016, en la que el hoy mandatario estatal priista, Quirino Ordaz Coppel, resultó electo con el 41.73 por ciento de los votos (427 887); mientras que el PAS, en alianza con Movimiento Ciudadano, se había convertido en la segunda fuerza, con el 26.04 por ciento de los sufragios (267 029); y el PAN quedó en la tercera posición, con 180 mil 479 votos (17.6 %).Pero lo anterior -de acuerdo con diversos analistas locales y nacionales- es historia, debido a que las elecciones concurrentes del año pasado abrieron la puerta a una corriente lopezobradorista que llevó a la Presidencia de México a Andrés Manuel López Obrador y ha convertido a este partido en la principal fuerza política en todo el país, con mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados federal, además de ganar tres de las ocho gubernaturas en juego (Tabasco, Chiapas y Veracruz) y la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.

Esa misma ola morenista modificó el mapa político en Sinaloa el pasado primero de julio y convirtió a este partido como la principal fuerza política, con la mayoría en el Congreso local, con las siete diputaciones federales de mayoría y la fórmula al Senado, además de siete municipios, entre ellos Ahome -cuna del malovismo-, Guasave; la capital, Culiacán, y Mazatlán, tierra del gobernador.

Municipios ligeramente a la baja

Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán registran dos características muy distintas comparadas con las de los municipios ya descritos.

Si bien las preferencias hacia Morena en caso de una elección por la gubernatura son mayores a las del resto de los partidos, sus porcentajes no llegan al 50 por ciento y registran ligeros descensos en las cifras respecto a las preferencias en 2018, de tal forma que esta tendencia podría dar al Partido Revolucionario Institucional una oportunidad de, en alianza con otros partidos y con un mejor trabajo para cautivar a los indecisos, meterse en la contienda.

En Culiacán, por ejemplo, cuatro de cada diez personas entrevistadas reconocieron que votarían por Morena (43.42 %), cantidad menor en más de un punto respecto a noviembre del 2018 (44.53 %). En este municipio gobernado por el morenista Jesús Estrada Ferreiro -quien se ha peleado con gente de su partido-, el porcentaje de personas que optó por la opción «no sé/no contestó» es muy elevado (15.14 %), mayor incluso que el porcentaje de preferencia hacia el PRI (11.95 %).

En la capital, el PAN y el PAS parecieran perder toda posibilidad, pues con 6.37 y 3.59 puntos, respectivamente, están muy lejos de los protagonistas.

Salvador Alvarado es donde más bajo porcentaje obtuvo Morena (35.52 %), con una pérdida de tres puntos respecto al año pasado, lo que podría dar oportunidades al PRI (14.69 %) de meterse a la pelea si se enfoca en conquistar parte del 24.49 por ciento de indecisos que dijeron no saber o simplemente no contestaron, además de una alianza con otra opción política.

En este lugar, el PAN mejoró casi en tres puntos y medio para alcanzar el 8.57 por ciento, en tanto que el PAS perdió casi seis puntos, para quedarse con 3.67.

No hay que olvidar que este municipio está en manos del priista Carlo Mario Ortiz, de los pocos que lograron reelegirse en 2018. Finalmente, en Mazatlán, de donde es originario el gobernador, pero es gobernado en el plano municipal por el morenista Guillermo Benítez Torres, Morena obtuvo 37.65 por ciento de las preferencias, ligeramente menor al 38.05 por ciento concedido en noviembre pasado.

En el puerto, el PRI obtuvo el 14.23 por ciento, pero hay un 16.32 por ciento de indecisos (no sé/no contestó), y un 13.81 que afirma no votar por ningún partido, que de inclinarse hacia una fuerza política llegado el momento podría hacer la diferencia.

El tricolor es el más rechazado

Al preguntarles directamente a los sinaloenses por cuál partido no votarían si hoy fueran las elecciones a gobernador, es clara la tendencia de rechazo al Revolución Institucional en los cinco principales municipios, donde los porcentajes oscilan entre 48.57 por ciento de Salvador Alvarado; y el 62.86 en Guasave. Y aunque el PAN es la segunda opción con mayor rechazo, aunque con cifras de entre 11.8 en Guasave y 18.6 Ahome, se advierte que Morena ya empieza a acumular negativos, pues es el tercer partido rechazado en Culiacán (9.56 %), en Ahome (5.81 %) y en Mazatlán (5.44 %).

Dominio total de Morena en Ahome y Guasave

De mantenerse las tendencias de cara a la sucesión por la gubernatura en 2021, las posibilidades de que Morena arrase en municipios como Ahome -bajo el dominio de un alcalde petista-morenista- y Guasave -con igual circunstancia que sus vecinos- son muy elevadas, abrumadoras incluso, para el resto de las opciones partidistas, aunque fueran en coalición, y así lo refleja la encuesta realizada por EL DEBATE durante el mes de abril.

Otro dato revelador que este muestreo arroja es que en municipalidades como Mazatlán y Salvador Alvarado el Revolucionario Institucional podría competirle a Morena por la gubernatura, siempre y cuando logre convencer de sumarse a su proyecto político a la población que en altos porcentajes dijo no saber o no contestó por qué partido votaría, cuyas cifras son de 15.14 y 24.49 por ciento, respectivamente, así como al considerable número de ciudadanos que por ahora está decidido a no votar por ningún partido.

En cuanto a la capital sinaloense, también son elevados los porcentajes de indecisos y de quienes rechazan a los partidos, pero aun sumándose por completo al PRI no garantizan alcanzar la preferencia que tiene Movimiento Regeneración Nacional.

De acuerdo con analistas, un factor que podría mover las cifras de aquí al 2021 serán los negativos que Morena logre acumular en los dos años que faltan para renovar la gubernatura, tomando en cuenta que en Ahome, Culiacán y Mazatlán los alcaldes han desatado la molestia de sectores y la población debido a decisiones y declaraciones poco afortunadas.

Metodología

Encuesta aplicada a 1200 ciudadanos de los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán conforme a criterios poblacionales registrados en el INE, obteniendo 240 cuestionarios aplicados por municipio.

La muestra para la evaluación del Gobierno federal, estatal y posibles contendientes al Gobierno de Sinaloa tiene un margen de error de +/- 2 %. Mientras que la muestra para la evaluación de los presidentes municipales equivale a un +/-5 %, tomando como referente las 240 entrevistas realizadas por municipio.

Ambas muestras comparten un nivel de confianza del 95 %.

Nota: comparativo entre el estudio realizado por EL DEBATE en noviembre del 2018 con un margen de error de +/-3. Coordinadores: Refugio Gaxiola y Javier Mezta.

Rechazo generalizado

En estos momentos, en ninguno de los principales municipios sinaloenses volvería a ganar el PRI en las elecciones por la gubernatura, de acuerdo con la encuesta de EL DEBATE.

Sinaloa, un estado que era considerado tradicionalmente priista, el año pasado se subió a la ola lopezobradorista y prefirió a Morena en casi todas las elecciones, por lo que en 2021 que esté en juego la gubernatura podría ocurrir algo similar si se mantiene esta tendencia, toda vez que la mayoría de los encuestados asegura que no volvería a votar por el PRI.

El segundo partido más rechazado es Acción Nacional, y solo en Ahome y Culiacán el tercero es Morena.