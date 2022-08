Sistema electoral funciona, es confiable y sólido, dice Lorenzo Córdova en EU

Los Ángeles.- México tiene el reto de convencer a sus ciudadanos en el extranjero de que su sistema electoral "funciona y es confiable" para que crezca su participación en elecciones y de esta forma representar a los más de 12 millones de mexicanos que residen fuera del país, dijo a Efe Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).



"El sistema electoral mexicano fue fundado para inocular la desconfianza, pero la realidad actual es que el sistema funciona, es confiable y sólido", dijo Córdova en una entrevista a propósito de su visita a Los Ángeles para participar en la inauguración de la feria del libro Lea-LA.



Córdova considera que la democracia mexicana es "robusta" y que ello se debe en gran parte a su sistema electoral, que "ha resistido los embates de los nuevos fenómenos que lamentablemente se están viendo en varias partes del mundo que hostigan a las autoridades electorales desde el poder".



Sin embargo, reconoce que existe "una deuda" con los mexicanos en el extranjero.



"Si bien se ha avanzado mucho en los últimos 18 años para reconocerles sus derechos políticos y la posibilidad de participar en México políticamente desde el extranjero, aún hay mucho por hacer", advirtió el funcionario electoral, quien termina su gestión en abril de 2023.



Precisamente con su presentación "México es donde estés" en Lea-LA, la feria del libro en español más grande de Los Ángeles, Córdova pretende entablar una charla con la diáspora y enviar un mensaje sobre la importancia de participar en las votaciones.



Explica que uno de los mayores obstáculos es lograr que los mexicanos que viven en países extranjeros obtengan su credencial de elector, documento que hasta hace ocho años sólo se podía tramitar en México, lo que dejaba casi sin posibilidad de participar a los indocumentados.



"Hay muchos mexicanos que residen en el exterior y aún desconocen que pueden tramitar la credencial electoral en los consulados", sostuvo.



Actualmente hay casi 1,5 millones de mexicanos residentes en el extranjero y que se han registrado en el padrón electoral. Córdova considera que es "poco" si se compara esa cifra con los 12 millones de mexicanos que se estima viven en el exterior. "Pero este es un avance y tenemos que seguir con este esfuerzo", enfatizó.

LAS "PARADOJAS" DEL SISTEMA

También quiere explicar a los mexicanos en países extranjeros que el instituto que preside "está en la vía de facilitar en la medida de lo posible su participación electoral, pero que no sólo depende del INE porque nosotros estamos acotados a la decisión de los partidos políticos, que han establecido muchos candados".



Córdova dice estar preparado para afrontar los reclamos sobre las "paradojas" del sistema electoral respecto a la diáspora. Por ejemplo, en las elecciones del año pasado el INE tomó una acción para obligar a los partidos a tener cuando menos un expatriado como candidato a la Cámara de Diputados. Sin embargo, los expatriados no pueden votar para elegir a esos candidatos.



"Ya les reconocimos (a los expatriados) el hecho de ser votados para la Cámara de Diputados pero no el derecho de poder votar para la Cámara", señaló Córdova, e insistió en que "todavía hay mucho por hacer" para resolver los problemas de diseño legal que existen.



Por eso el funcionario quiere aprovechar el espacio creado por Lea-LA, feria impulsada por la Universidad de Guadalajara que este año realiza su séptima edición, para reforzar los nexos con la comunidad inmigrante mexicana en Estados Unidos y "avanzar en una agenda que tiene muchos pendientes" en el tema electoral.



También pretende aprovechar la presencia del INE en la feria para promover las publicaciones gratuitas del instituto. Al respecto, destaca los proyectos editoriales que fomentan los valores democráticos entre niños y adolescentes, como la "Colección Árbol".

"Son cuentos infantiles construidos para promover entre las niñas y los niños valores como la tolerancia, la honestidad, la colaboración, el respeto a la diversidad y la libertad entendida como la posibilidad de decidir por uno mismo. Todos estos son valores de la democracia", expuso.



Córdova espera una participación alta de mexicanos en el encuentro porque asegura que esta clase de eventos son fundamentales para promover la democracia.



Como muestra de la credibilidad del INE cita que las encuestas en México le dan un 70 por ciento de credibilidad y lo ponen como "el órgano civil del Estado mexicano que mayor confianza.



Lea-LA se inaugura hoy en la Plaza de Cultura y Artes de Los Ángeles y se extiende hasta el domingo 28 de agosto.



El encuentro literario contará con seis talleres para niños que explorarán la cultura maya.