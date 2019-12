Sistemas Anticorrupción, a paso lento en México

Culiacán, Sinaloa. La corrupción socava la capacidad de los Gobiernos de servir a sus ciudadanos, porque corroe el Estado de derecho, a las instituciones públicas y la confianza en los líderes, de acuerdo con las Naciones Unidas.

Según sus registros, la corrupción provoca que cada año se pague un billón de dólares en sobornos, y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales por actividades corruptas, suma que equivale a más del 5 por ciento del producto interior bruto mundial.

En México, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseguró recientemente, ondeando un pañuelo blanco, que en el país no hay y no se permite la corrupción, además de que están trabajando para limpiar ese tema de arriba para abajo.

El número de personas que considera que la corrupción en México aumentó pasó de 61 por ciento en 2017 a 44 por ciento en 2019, de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional en septiembre.

El 61 por ciento de los encuestados señaló que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está actuando bien o muy bien en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción; mientras que el 24 por ciento de los encuestados consideró que el Gobierno de Enrique Peña Nieto actuaba bien o muy bien en contra de la corrupción en 2017.

No obstante, los sobornos continúan entre la ciudadanía y algunas autoridades. Los servicios públicos en los que un mayor porcentaje de mexicanos reporta haber pagado un soborno se relacionan con la Policía, el acceso a la justicia y la provisión de servicios públicos básicos.

Sistemas estatales

Dalia Toledo, coordinadora anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, opinó para EL DEBATE que, actualmente, en México se está combatiendo a la corrupción a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha detectado irregularidades en los recursos públicos; no obstante, dijo que esto ha demeritado el trabajo de todas las organizaciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, desde el Comité de Participación Ciudadana, hasta la Auditoría Superior de la Federación, y todas las instituciones que forman parte del Comité Coordinador.

Por tal motivo, expuso que, a través del Sistema Nacional Anticorrupción, se han mostrado resultados lentos, primero en la creación y en la aprobación de las leyes; después en la designación de personajes clave para el combate a la corrupción; posteriormente en la implementación: «Hemos avanzado de manera lenta y con resultados muy diferentes, sobre todo con los Sistemas Estatales Anticorrupción, y yo creo que eso da la percepción de que el Sistema Nacional puede ser una simulación, una estructura burocrática más; sin embargo, sí creo que la corrupción no es un tema que se va a solucionar de la noche a la mañana», expuso.

La también maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE señaló que uno de los retos más importantes del 2020 es la publicación de la Política Nacional Anticorrupción, que incluso debe servir como ejemplo para que los estados creen su propia política, «y digamos que, si no tenemos esta política nacional, es como un barco sin rumbo».

En este punto, detalló la importancia de que se trabaje en el fortalecimiento de los Sistemas Estatales Anticorrupción, debido a que muchos de los casos de corrupción que han hecho enorme eco en los medios de comunicación se han dado a nivel estatal, y las maquinarias estatales son las que tienen que funcionar para investigar y sancionar.

Frenos

Recientemente, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas realizó el estudio «¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción». Al respecto, Dalia Toledo explicó que se encontraron diversos problemas que impiden el desarrollo de los Sistemas Estatales; uno de ellos —comentó— es el presupuesto, que ha sido menor al que solicitaron las secretarías ejecutivas: «El presupuesto es una manera de frenar una política pública. Por mucho que en el discurso nosotros digamos “queremos combatir la corrupción, apostar al combate”, si no se le destinan presupuestos, no funciona», señaló.

Otro de los problemas identificados es que están llegando personas que no cumplen con el perfil para cargos como miembros del Comité de Participación Ciudadana o para fiscal anticorrupción, por ejemplo: «Nosotros los nombramos como un problema de mimetismo, personas que simulan ser ciudadanos o personas que simulan tener una experiencia en el combate a la corrupción y rendición de cuentas, y no la tienen. Están llegando perfiles que son afines a los intereses de los gobernadores o de los legisladores», aseveró.

Dalia Toledo agregó que un tercer problema es que los propios legisladores, a través de retrasar la publicación de leyes o de no votarlas, limitan también el desarrollo del Sistema.

Coincidió Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción, quien opinó para EL DEBATE que un gran pendiente que deja el 2019 en materia de la lucha contra la corrupción es la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción.

Políticas públicas pendientes

Detalló que, a pesar de que desde el 2018, entre expertos, ciudadanos y funcionarios públicos se logró la propuesta de dicha política con cuatro ejes, sesenta acciones y más de 2 mil indicadores, esta continúa pendiente de ser aprobada por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes —a decir del experto— decidieron aplazar un poco la aprobación para darle el tiempo al nuevo Gobierno de tomar la política como suya, «pero ya pasó todo un año, y el sistema nos empieza a quedar algo lejos; ya no sabemos bien qué sirve o qué hace, y la razón fundamental es que no ha aprobado la Política Nacional Anticorrupción», consideró.

Con la reglamentación propuesta se esperaba concentrar los esfuerzos de todas las oficinas del Gobierno en sus diferentes presentaciones y definir prioridades a combatir, y eso —opinó— es lo que falta, algo que México todavía no tiene.

El politólogo por la Universidad Autónoma de México y maestro en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas detalló que ha existido un esfuerzo de cuatro años desde que logró la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción con la modificación de siete leyes y la creación de 31 Sistemas Estatales Anticorrupción, solo quedando pendiente, a la fecha, Chiapas.

Aunque explicó que han detectado que algunos de los Sistemas Estatales ya lograron su propia política anticorrupción a través de mecanismos de consultas, y algunos tomaron como base la política nacional, lo que hasta ahora han logrado es tener a personas en los Consejos de Participación y en las Secretarías Ejecutivas, lo que llamó el «quesito burocrático», pero indicó que todavía no queda del todo claro a qué se van a dedicar, qué van a hacer o cuáles son las decisiones o el alcance que tienen para influir en la política pública: «Ha sido un proceso muy lento, y creo que están muy bien encaminados; pero al no tener esta directriz nacional, cuesta mucho trabajo saber adónde van los esfuerzos de cada entidad», sostuvo.

Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, señaló que el éxito del combate a la corrupción en México se tendría que medir básicamente desde cuántas redes de corrupción han sido desmanteladas, cuál ha sido la recuperación de los activos que el Estado mexicano ha hecho sobre la materia y qué acciones ha establecido para resarcir el daño a las víctimas de los delitos de corrupción. Lamentablemente, consideró que, en los tres ámbitos mencionados, los resultados no son favorables para la Administración actual.

Discurso sin acción

Destacó que, sin duda alguna, el Gobierno ha mencionado de manera reiterada que el combate a la corrupción es una preocupación central en sus acciones; sin embargo, a la hora de evaluar dichos actos, consideró que las asignaciones presupuestales que se han dado a la materia van en sentido contrario de marcar el compromiso que supuestamente existe, lo que consideró preocupante.

El también consultor para el Instituto del Banco Mundial mencionó que no existe ninguna denuncia sobre actos de corrupción, a pesar de las acusaciones; por ejemplo, en el caso del programa de estancias infantiles, que incluso llevaron a cancelar su operatividad: «Entonces, dicen que lo cancelan porque hay corrupción; pero, si hay corrupción, el deber de todo funcionario público es presentar la denuncia respectiva», señaló.

Marco Fernández reconoció que el Gobierno federal ha posicionado el tema de la corrupción en la opinión pública tan bien, que hay una percepción de que existe, respecto al Gobierno anterior, un compromiso mayor para el combate de dichos actos.

Sin embargo, destacó que, de acuerdo con sus análisis, no pareciera que haya una lucha democrática contra la corrupción.

A su vez, expuso que existe una falta de coordinación de esfuerzos del Gobierno federal con las distintas instancias del Sistema Nacional Anticorrupción, que ha provocado que, a la fecha, no sea legislada la Política Nacional Anticorrupción.

Los datos

Incidencia

México se ubica entre los países con un mayor porcentaje de personas que reconoce haber pagado sobornos, solo por encima de Venezuela.

Resultados Barómetro

En América Latina y el Caribe, una de cada cinco personas (21 %) tuvo que pagar un soborno para acceder a algún trámite o servicio.

Transparencia en Sinaloa

Organizaciones nacionales y locales, así como ciudadanos dedicados a la defensa y a la promoción de los derechos humanos y al combate a la corrupción, tuvieron que alzar la voz para llamar la atención a diversos integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que dijeron presentaron «diversas manifestaciones que desacreditan la experiencia y el trabajo que ha desempeñado la presidenta del CPC».

En la carta explicaron que lo anterior debilita y deslegitima el rol del propio Comité de Participación Ciudadana en el sistema local anticorrupción, así como la figura de la presidencia, que ostenta Norma Alicia Sánchez Castillo.

El hecho llega acompañado de una serie de señalamientos también realizados a la Comisión de Selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. Edna Fong, quien integrara la Comisión, renunció a su cargo y declaró que no se han elegido perfiles adecuados para cumplir con el propósito del Sistema Anticorrupción.

Al respecto, Norma Sánchez, presidente del Comité de Participación Ciudadana, consideró en entrevista para EL DEBATE que, más allá de la decisión personal que ha tomado Edna Fong y la renuncia a este organismo, lo importante es ver cómo se puede, desde los Comités de Participación Ciudadana, incorporar esta agenda de la organización civil que buscan transparentar los procesos de designación en México, y en este caso en Sinaloa, para que se pueda contar con criterios de selección más transparente: «Aquí no se trata de personas, aquí lo que se trata es de procesos, procedimientos claros y transparentes que ayuden y que permitan una designación de perfiles, incluso más idóneos o más claros en la medida en que las comisiones de selección de los sistemas anticorrupción tengan e informen o comuniquen con claridad qué tipo de perfil buscan para estos cargos, estas funciones, que se ostentan desde los comités de participación ciudadana, en esa medida se va a incentivar la participación social, en esa medida los ciudadanos que están interesados en participar van a tener confianza», mencionó.